Georgina Rodriguez, cosa faceva prima del successo? Lo rivela lei stessa in attesa della docuserie sulla sua vita.

Georgina Rodriguez è orma molto famosa nell’intero mondo per essere la compagna del noto calciatore Cristiano Ronaldo. In attesa di scoprire la nuova serie sulla vita della signora Ronaldo, scopriamo alcuni retroscena sul suo passato, ha svelato cosa faceva prima del successo.

Grazie a Georgina, la famiglia Ronaldo si è allargata di molto. Infatti la donna è in attesa di due gemellini. I genitori avevano annunciato questa splendida notizia proprio qualche mese fa, e non contenevano la loro gioia. Ora la Rodriguez è una donna appagata e si successo, come svela lei stessa, l’incontro con Cristiano Ronaldo le ha veramente cambiato la vita. Ora siamo tutti in attesa per vedere la nuova docuserie targata Netflix Son Georgina, che racconta la sua vita. La compagna del calciatore lancia una piccola anteprima video della serie dove da uno sguardo al passato. Sapete cosa faceva prima?

Georgina Rodriguez, cosa faceva prima del successo?

Come lei stessa rivela, parlando del suo passato afferma che “Il mio arrivo a Madrid è stato orribile. Continuavo a cercare un appartamento economico, il mio budget era di 300 euro al mese. Fino a quando sono arrivata in qui appartamento che prima era uno sgabuzzino, freddissimo d’inverno e caldo d’estate”, confessa. “Il giorno in cui ho conosciuto Cristiano, la mia vita è cambiata”. Ora la sua vita è migliorata, ma Georgina non vuole dimenticare le proprie origini e racconta: “Per me è molto importante ricordare da dove vengo”.

Prima di conoscere l’uomo della sua vita, che l’ha resa anche mamma, Georgina Rodriguez faceva la commessa in un negozio di borse. Sulla locandina che pubblicizza l’arrivo della sua docuserie, appare una gigantografia di Georgina, accompagnata dalla scritta: “Prima vendeva borse a Serrano, ora le colleziona”. Oltre a regalarle una vita extra lusso, Cristiano Ronaldo le ha regalato anche la gioia di diventare mamma. Non vediamo l’ora di vedere quando si allargherà la famiglia Ronaldo.

E voi sapevate cosa faceva Georgina Rodriguez prima di conoscere il suo compagno, Cristiano Ronaldo? La sua vita è molto cambiata da allora.