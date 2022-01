GF Vip, la concorrente ha violato il regolamento? Si sente chiaramente, il video fa il giro del web; cosa è successo durante la puntata di ieri, 10 gennaio 2022.

Una puntata infuocata, quella del GF Vip andata in onda ieri, 10 gennaio 2022. Una puntata ricca di colpi di scena, a partire dal verdetto del televoto: Nathaly Caldonazzo è stata la preferita del pubblico, battendo anche Soleil Sorge. Un annuncio che ha lasciato a bocca aperta i vipponi, che non si aspettavano tanto successo per la nuova arrivata. Che ha scelto di mandare in nomination diretta Carmen Russo. E, a proposito di nomination, è accaduto qualcosa di molto particolare.

Come sempre, gli immuni e i nominabili sono stati divisi in due gruppi, con i primi che fanno la loro nomination in confessionale ed i secondi palesemente, in super led. Ebbene, proprio dopo le nomination palesi è successo qualcosa. Il video sta facendo molto discutere poiché una delle concorrenti avrebbe violato il regolamento. Scopriamo cosa è successo.

LEGGI ANCHE —->Clamorosa assenza al GF Vip, lo avete notato? Perché non era in studio

Regolamento violato al GF Vip? La concorrente ha rivelato qualcosa di troppo…

C’è una frase che, terminate le nomination palesi, Alfonso Signorini ripete sempre ai concorrenti: “Non rivelate le nomination agli altri”. Ieri sera, però, qualcuno lo ha fatto. Un video che sta circolando sui social, in particolare su Twitter, dimostra che non appena sono terminate le nomination, Manila Nazzaro riporta quanto accaduto nella stanza led a Katia Ricciarelli.

È quest’ultima, in realtà, a chiedere esplicitamente all’ex Miss Italia quali fossero state le votazioni, ma Manila non esita a rispondere, rivelando i nomi scelti dai vari concorrenti. Sui social, in molti hanno fatto notare cosa è accaduto, sottolineando che il regolamento prevede di non rivelare le nomination palesi. Ecco uno dei tanti tweet apparsi nelle ultime ore:

LEGGI ANCHE —->Confessione shock su Alex Belli e Soleil: “Mi hanno detto che…”, cosa ha rivelato un’ex concorrente del GF Vip

Cosa accadrà adesso? Il GF deciderà di prendere provvedimenti per quello che è successo? Non ci resta che attendere le prossime ore!