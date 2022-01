GF Vip, Nathaly Caldonazzo è la preferita dal pubblico con un’alta percentuale: come hanno reagito i concorrenti.

La puntata appena terminata del Grande Fratello Vip ha tenuto incollati i telespettatori alla televisione. Alfonso Signorini ha aperto la diretta mostrando quanto accaduto la settimana scorsa e quanto successo nei giorni successivi in casa.

Nonostante sembrerebbe esserci un clima di quiete, la tensione è evidente e una piccola scintilla potrebbe far scattare un nuovo litigio. Cosa che, è accaduta anche in puntata, ormai non è più possibile nascondere le simpatie e le antipatie. Al centro dell’attenzione abbiamo visto Nathaly Caldonazzo. La concorrente non le ha mandate a dire a nessuno in questi giorni, appena è entrata, ha avuto subito uno scontro con gli altri coinquilini. In particolare, è stata una delle poche a schierarsi quando c’è stata la discussione tra le principesse e Mariana contro Katia Ricciarelli, Soleil e Manila. Ma sempre nella puntata appena conclusasi, la Caldonazzo era in nomination con Soleil e Carmen Russo. Inaspettatamente è risultata la preferita dal pubblico, inaspettatamente perchè tutte le volte che la Sorge è stata in nomination a salvarsi per prima è sempre stata lei. Ma quando Alfonso ha pronunciato il nome della Caldonazzo, avete visto la reazione degli altri concorrenti?

GF Vip, Nathaly Caldonazzo è la preferita del pubblico: avete visto la reazione degli altri concorrenti?

Nathaly Caldonazzo è entrata al GF Vip da qualche settimana, ma sembrerebbe aver già conquistato i telespettatori. E’ una concorrente che non nasconde il suo pensiero. La sua personalità si è scontrata, appena entrata, con gli altri presenti.

In particolare, nella puntata di venerdì scorso, si è palesemente schierata contro Katia Ricciarelli, quando quest’ultima ha utilizzato delle affermazioni inaccettabili contro Miriana Trevisan, sul suo essere madre. Nella puntata appena conclusasi, Nathaly in nomination con Soleil e Carmen, è stata la preferita del pubblico, con il 63% dei voti. Una preferenza inaspettata, perchè, come com’è noto, tutte le volte che, al televoto abbiamo trovato Soleil, è sempre stata lei la preferita. Ma come hanno reagito gli altri concorrenti?

Quando Signorini ha pronunciato il nome del preferito, Carmen e Soleil hanno applaudito, ma Davide, Katia, Manila, Giucas sono rimasti decisamente spiazzati.

Non hanno mostrato nessun entusiasmo e dalle loro facce è stato evidente il fatto che non se lo aspettavano. Mentre il gruppo a favore della Caldonazzo, ha mostrato una certa euforia, spiazzati positivamente da questo televoto.