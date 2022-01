GF Vip, tutti hanno notato lo sfavillante collier di Sonia Bruganelli: in oro bianco e diamanti, il prezzo è da infarto

Ritorno col botto per Sonia Bruganelli che, assente per due puntate, ieri sera era di nuovo al GF Vip: avete visto che collier indossava?

Terminate le vacanze di Capodanno a Dubai, Sonia Bruganelli si è riappropriata della sua poltrona di opinionista del GF Vip 6, occupata provvisoriamente da Laura Freddi.

Oltre al suo noto carisma, ad attirare l’attenzione nel corso di questi mesi sono stati i suoi look. Appassionata di scarpe e gioielli di lusso, la moglie di Paolo Bonolis ha sfoggiato in ogni puntata accessori e calzature all’ultimo grido e di gran classe.

Per quanto riguarda le scarpe, sappiamo che il suo marchio preferito è Casadei, ma in ben 33 puntate Sonia ha anche scelto altri brand: di certo c’è che il prezzo di ogni paio è sempre stato considerevole, come nel caso delle décolleté nere con tacco oro Blade Penny del valore di oltre 600 euro. Oppure le City Light Blade color oro rosa del costo di 575 euro.

Ieri sera poi, non è sfuggito il ‘dettaglio’ al collo dell’opinionista: avete visto il suo meraviglioso collier?

GF Vip, Sonia Bruganelli: quanto costa il collier extra lusso indossato in puntata

Dopo due puntate di assenza, la Bruganelli si è preparata a rientrare in studio al top dell’eleganza scegliendo un look black&white davvero di gran classe. A dare il ‘tocco magico’ alla mise, è stato poi un gioiello spettacolare: parliamo del collier, ci avete fatto caso?

Non è la prima volta che Sonia stupisce con una meraviglia del genere: in diverse puntate del GF Vip, l’abbiamo vista con un collier rigido della collezione Love Cartier in oro giallo 18 carati del costo di ben 14.500 euro.

Ebbene, ieri sera si è proprio superata: ha optato infatti per il modello in oro bianco 18 carati con diamanti. Il prezzo? Ben 59.000 euro!

Da restare senza fiato, vero?