Iva Zanicchi sarà a Sanremo 2022 e svela un segreto del suo ‘look’: sarà splendida!

Iva Zanicchi sarà a Sanremo 2022 e svela un segreto del suo ‘look’: la cantante sarà splendida!

Iva Zancchi si sta preparando per calcare il palco di Sanremo 2022 in veste di concorrente. A Verissimo, la cantante svela il segreto del suo look, non vediamo l’ora di vederla!

La mitica cantante Iva Zanicchi sarà una delle concorrenti del Festival di Sanremo 2022, con il suo brano Voglio amarti. Ospite a Verissimo, programma condotto da Silvia Toffanini, la cantante parla dei preparativi per il festival insieme alla sua storica amica Orietta Berti, con cui ha sviluppato un rapporto veramente splendido. Iva Zanicchi è davvero una leggenda per quel che riguarda Sanremo, infatti la cantante in passato ha vinto ben tre volte, nel 1967, 1969 e 1974. Ci si aspetta molto da lei, e siamo sicuri che la sua interpretazione non ci deluderà affatto. Oltre che della sua canzone, Iva Zanicchi ha parlato anche dei papabili look che indosserà nel corso delle serate, che ricordiamo saranno dall’1 al 5 febbraio.

Iva Zanicchi svela un segreto del suo look per Sanremo 2022

Iva Zanicchi ha sempre avuto dei look splendidi e vistosi, soprattutto sul palcoscenico. Durante l’intervista con Verissimo ha raccontato scherzosamente che: “Ho la fortuna di avere gambe snelle, quindi volevo optare per vestiti corti, ma il mio stilista mi ha detto:niente gambe di fuori,non si addice alla tua età”. Quindi dovremo aspettarci sicuramente dei vestiti lunghi o dei pantaloni, ovviamente elegantissimi per la nota cantante, che nonostante la sua età ha ancora un carisma e uno stile incredibile.

La Zanicchi poi ha aggiunto “Sarò molto sobria”, ma senza rinunciare al brio che da sempre caratterizza la nota performer. Sappiamo che adora particolarmente le giacche con i lustrini dai colori sgargianti. Forse ci regalerà uno di questi look durante le serate del Festival di Sanremo. Durante l’intervista Iva Zanicchi ha anche ironizzato con la conduttrice “Se vuoi, ti faccio sentire anche un pezzettino della canzone”. Prontamente Silvia Toffanini risponde “No! E’ vietato, non facciamo scoop!”.

Noi già non vediamo l’ora che il Festival di Sanremo inizi, e siamo curiosi di vedere con quali splendidi look ci stupirà la mitica Iva Zanicchi.