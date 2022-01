Luca Argentero, le parole che lasciano tutti a bocca aperta su sua moglie e sua figlia

Intervistato da Mara Venier a Domenica In, Luca Argentero ha speso parole bellissime per sua moglie Cristina e la loro bambina.

Tra gli ospiti della puntata di domenica 9 gennaio, Mara Venier ha accolto in studio anche l’amatissimo protagonista della serie Doc – Nelle tue mani, Luca Argentero. L’attore torinese tornerà col suo personaggio su Rai 1 giovedì 13 gennaio in prima serata, quando andrà in onda la prima puntata della seconda stagione.

Leggi anche——->>>Luca Argentero, attore molto amato: sapete che cosa faceva prima di diventare famoso?

Da sempre molto riservato sulla sua vita privata, stavolta l’attore si è aperto particolarmente nel raccontare anche le sue emozioni più private. Felicemente sposato con la modella ed attrice Cristina Marino dallo scorso mese di giugno, nel 2020 è diventato papà della piccola Nina Speranza.

Un’unione solida di cui attribuisce il merito alla donna di cui si è innamorato perdutamente: “Nulla sarebbe così speciale se non fosse per quella ragazza speciale, che è Cristina”, ha detto ai microfoni di Mara Venier.

Luca Argentero parla della moglie: grande emozione in studio

I due si sono conosciuti su un set a Santo Domingo e tra loro sarebbe scoccato un vero e proprio colpo di fulmine: “Sentivo che c’era qualcosa di unico che poteva generare qualcosa di più grande ancora. Così è nata Nina Speranza, gioiello di inestimabile valore”.

Leggi anche——->>>Sapete chi è la cugina di Luca Argentero? Difficile ‘arrivarci’ subito

A proposito della bambina, Luca Argentero ha espresso tutto l’amore di un papà: “Ognuno vede il proprio figlio come una creatura migliore, ma lei è davvero simpatica, ride e sorride tutto il giorno. Forse perché noi facciamo lo stesso con lei”.

Comprensibilmente preoccupato per la situazione attuale in cui versa il mondo, l’attore ha spiegato quanto è importante per lui dare a sua figlia il meglio di sé: “Non sappiamo che mondo la attende quello che so è che oggi voglio offrirle le giornate più belle che voglio. Poi il futuro è nelle sue mani”.

Leggi anche——–>>>Luca Argentero, quella grande amicizia con il compagno di set

La star di Doc – Nelle tue mani ha parlato della donna che ha scelto come compagna di vita ammettendo: “Nulla sarebbe così perfetto se non fosse per lei. E’ la donna più bella che io abbia mai visto. E’ un vulcano, è intraprendente, è imprenditrice, una grande lavoratrice. Si prende cura di noi in ogni modo possibile che a nessuno verrebbe in mente. Ti porta ad essere la migliore versione di te stesso per starle accanto nel modo giusto”.

Parole pronunciate col cuore e che hanno emozionato tanto il pubblico. Che dire, congratulazioni a questa splendida coppia!