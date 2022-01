Non era mai successo prima ad Amici, ricordate cosa successe in diretta? Un colpo di scena impressionante: cosa fa oggi? Incredibile!

Nel corso di queste ventuno edizioni di Amici, diciamoci la verità, ne abbiamo viste di tutti i colori. Oltre a tutti gli incredibili talenti che abbiamo avuto la possibilità di conoscere e di apprezzare, abbiamo assistito a tantissimi colpi di scena. Quello di cui fu protagonista questo giovanissimo talento, però, non era mai successo in tutte le edizioni del talent.

Leggi anche –> ‘Amici’, “Ho capito che quella vita non faceva per me”: ha ripreso a studiare e adesso fa tutt’altro

Per capire di chi stiamo parlando e di quello che è successo in diretta televisiva, bisogna andare a diversi anni fa. Era esattamente il 2017 quando, giovanissima e bellissima, la ballerina prendeva parte alla diciassettesima edizione di Amici. E impressionava tutto il pubblico italiano per la sua straordinaria bravura. Che sia stata una coreografia di danza classica, di hip-hop o di modern, il giovane talento è riuscita a portare a casa sempre un’esibizione davvero da urlo. Sono trascorsi 4 anni dalla sua partecipazione e dal suo quarto posto, ma siete curiosi di sapere che cosa fa oggi? Com’è cambiata la sua vita dopo il programma? Scopriamo insieme ogni cosa.

Leggi anche –> Oggi lo conosciamo così, ma ricordate com’era Stefano De Martino ai tempi di Amici?

Non era mai successo in nessuna edizione di Amici, cosa fa oggi la ballerina?

Oltre che per la sua straordinaria bravura, il percorso di questo giovanissimo talento di Amici non è assolutamente passato inosservato. E il motivo è davvero semplicissimo. Al momento della sua eliminazione, infatti, la ballerina è stata la protagonista di qualcosa che non era mai accaduta in nessuna edizione del talent. Facciamo riferimento al fatto che, quando Maria De Filippi ha annunciato il suo nome per l’eliminazione, tutto il corpo di ballo dei professionisti del programma sono usciti per salutarla ed omaggiarla.

Leggi anche –> Amici, Andreas Muller ad un passo dal Serale nel 2015: ricordate cosa accadde allora?

Sono trascorsi 5 anni dalla sua partecipazione al programma, ma siete curiosi di sapere cosa fa oggi Lauren Celentano? Ebbene. Siamo riusciti a rintracciarla su Instagram ed abbiamo scoperto che, nonostante sia passato del tempo da Amici, la sua passione per la musica e la danza continua ad essere ancora enorme. Sui social, infatti, Lauren condivide spesso foto che la ritraggono nel corso delle sue performances e spettacoli.

Vi piacerebbe poterla rivedere?