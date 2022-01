Regina Elisabetta, nessuno immagina la vera funzione della sua borsetta: non se ne separa mai, ecco il motivo insospettabile

Dei suoi look si notano soprattutto i coloratissimi cappelli, ma la borsetta per la Regina Elisabetta è molto importante: indovinate perché!

Quando si parla della Regina Elisabetta e della Royal Family, si sa, non si finisce mai di scoprire cose nuove: tradizioni, abitudini e regole alquanto bizzarre per chi non ha il sangue blu, per la sovrana e i suoi discendenti sono la normalità.

Elisabetta II è sicuramente un’icona per mille motivi, a cominciare dai suoi look: colori sgargianti e cappelli vistosi en pendant sono la sua caratteristica principale. C’è però un suo accessorio a cui forse non avete mai prestato attenzione.

Ci riferiamo alla borsetta, da cui non si separa praticamente mai. Ebbene, sappiate che se per tutte le donne la borsa equivale al proprio universo, per la Regina questa ha un compito importantissimo. Le è necessaria infatti soprattutto nelle occasioni ufficiali, vediamo perché.

Regina Elisabetta, occhio alla borsetta: a cosa le serve, l’avreste mai detto?

Secondo gli esperti della Famiglia Reale inglese, quella che a prima vista sembrerebbe un’innocua borsetta in realtà ha funzioni ben precise.

Quasi nessuno sa che le serve per comunicare col suo staff. Proprio così: tramite la borsa, la sovrana dà dei segnali per far capire come si sente in determinate circostanze, che si tratti di un incontro ufficiale o di un viaggio.

Di solito porta la borsetta a sinistra, ma se la sposta sul braccio destro può voler significare che preferisce terminare la conversazione e quindi qualcuno dei suoi dipendenti dovrà accorrere per interromperla in modo educato e gentile.

Quando, invece, durante un pranzo ufficiale la appoggia sul tavolo, significherebbe che è stanca e vuole ritirarsi. Se la lascia a terra, vuol dire che si sta annoiando.

Insomma, una serie di gesti a cui i membri del suo staff sono tenuti a prestare attenzione per agire di conseguenza. E voi avevate mai sospettato tutto ciò?