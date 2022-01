Roberto Farnesi ha recitato in numerosi film e fiction: lo ricordate in Carabinieri? Parliamo di oltre 15 anni fa.

Attore italiano amatissimo, Roberto Farnesi ne ha fatta di strada in questi anni. Il suo esordio avviene come attore di fotoromanzi. Qualche anno più tardi, partecipa al suo primo film, Una donna in fuga, ma il primo ruolo importante arriva nel 1998, in Femmina.

Negli anni seguenti non si è più fermato e la sua carriera si è arricchita sempre più. In televisione, tra il 1999 e il 2001 Roberto Farnesi è protagonista, nel ruolo del commissario Sepe, della miniserie tv Turbo, in onda su Rai due. Ha recitato in numerosi film e serie tv e ha anche partecipato a programmi televisivi. Nel 2013 è stato concorrente del talent show Ballando con le stelle. Esattamente dal 2018 lo stiamo seguendo in una veste diversa, quella del personaggio di Umberto Guarnieri, nella soap opera di Rai Uno Il paradiso delle signore. L’attore veste i panni di un imprenditore senza scrupoli. La trama è ambientata nella Milano a cavallo tra gli anni cinquanta e sessanta. Ma ricordate quando ha recitato nella fiction Carabinieri? Parliamo di più di 15 anni fa.

Ricordate Roberto Farnesi nella serie tv Carabinieri? Da allora sono passati più di 15 anni

Dal 2018 Roberto Farnesi è nel cast della soap opera Il Paradiso delle Signore. Veste i panni di Umberto Guarnieri, un imprenditore senza scrupoli. La trama si svolge nella Milano, a cavallo tra gli anni cinquanta e sessanta.

La soap opera va in onda su Rai Uno nella fascia pomeridiana ed è molto seguita e amata dai telespettatori. Farnesi è un attore che ha vestito tanti personaggi diversi, ha recitato in serie tv, fiction, film. Ha recitato sia al cinema che in televisione. La sua carriera, però, inizia come attore di fotoromanzi, per poi prendere il volo. Ricordate quando ha recitato nella serie televisiva Carabinieri?

Ecco uno scatto ripreso da una scena della serie di successo. Qui, Roberto Farnesi ha vestito i panni del brigadiere Luigi Testa, dal 2003 al 2005. Parliamo di più di 15 anni fa, e l’attore era molto più giovane. Dopo questo ruolo ne sono seguiti altri e altri ancora.