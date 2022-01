Sanremo 2022, chi è Noemi: vero nome, marito, com’è dimagrita e quel record che non tutti conoscono

Tra i cantanti in gara nella categoria Big di Sanremo 2022 ci sarà anche lei: scopriamo le curiosità più interessanti sulla bravissima Noemi.

L’annuncio della sua partecipazione al Festival di Sanremo 2022, col brano Ti amo non lo so dire, ha reso felicissimi tutti e non potrebbe essere altrimenti, visto il talento e l’incredibile carriera di Noemi. Dalla sua partecipazione a X Factor, l’amatissima cantante romana di strada ne ha fatta davvero tanta.

La maggior parte di noi l’ha conosciuta per la prima volta nel 2009, in occasione della sua partecipazione alla seconda edizione di X Factor. Da allora, per lei si spalancarono le porte del successo: nonostante la mancata vittoria, terminata quell’esperienza firmò un contratto con la Sony Music, ha partecipato più volte al Festival di Sanremo ed ha collezionato una serie di premi e riconoscimenti importantissimi per un’artista.

Nata nella Capitale il 25 gennaio 1982, Veronica Scopelliti (questo il suo nome all’anagrafe), ha scelto lo pseudonimo di Noemi perché prima che nascesse, sua madre voleva davvero chiamarla così. Non tutti sanno che il suo debutto nel mondo dello spettacolo avvenne davvero prestissimo: ad appena 19 mesi, infatti, fu il volto di una pubblicità della Pampers!

I suoi capelli rosso fiammante sono la sua peculiarità estetica, ma quasi nessuno sospetterebbe mai che il suo colore naturale sia il biondo. Nel 2017, Noemi ha battuto un record molto particolare: è entrata nel Guinnes dei Primati per aver eseguito il maggior numero di concerti in un solo giorno: ben 9 in sole 12 ore!

Con chi è sposata Noemi e come ha fatto a dimagrire

In coppia dal 2008 con il musicista Gabriele Greco, i due sono sposati dal 2018. Stanno insieme già da prima che lui diventasse membro della band di Noemi.

Marito e moglie condividono quindi anche il lavoro ma, contrariamente a ciò che si potrebbe pensare, ciò non incide minimamente sul loro rapporto: “In realtà, funziona tutto benissimo […] fa il suo lavoro e basta. Non è afflitto da egomania e non gliene frega niente di essere la primadonna“, raccontò la cantante in un’intervista a Panorama.

Noemi ha raggiunto in questi ultimi anni una forma fisica eccellente grazie ad un particolare metodo chiamato Tabata. Tutti sono rimasti a bocca aperta nel vedere la metamorfosi della cantante. A Vanity Fair ha raccontato di aver seguito innanzitutto una dieta personalizzata sotto la guida di una nutrizionista e poi, nel 2020, il Metodo Tabata.

E voi farete il tifo per la straordinaria Noemi a Sanremo?