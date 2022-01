Festival di Sanremo 2022, chi è Michele Bravi: età, studi, quale talent ha vinto, l’incidente che lo ha segnato e la rinascita.

Il settantaduesimo Festival di Sanremo si svolgerà al Teatro Ariston di Sanremo dal 1 febbraio al 5 febbraio 2022. Per il terzo anno consecutivo, alla conduzione della kermesse vedremo Amadeus, il quale sarà anche il direttore artistico.

Il conduttore ha annunciato i nomi dei big che parteciperanno al Festival, il 4 dicembre 2021, in diretta, al TG1. Tra i nomi, c’è anche l’amatissimo cantante Michele Bravi, che porterà il brano Inverno dei fiori.

Festival di Sanremo 2022, chi è Michele Bravi: dov’è nato, età, studi, il percorso artistico

Michele Bravi partecipa alla settantaduesima edizione del festival di Sanremo. La kermesse si svolgerà dal 1 febbraio al 5 febbraio 2022. Il giovane artista ha annunciato il suo brano nella serata del 15 dicembre e si intitola Inverno dei fiori.

Bravi è giovanissimo, ha 25 anni ed è nato a Città di Castello, in provincia di Perugia. E’ sempre stato un appassionato di musica, sin da piccolo, e inizia cantando nel coro dei bambini della sua città e studiando chitarra e pianoforte. Mentre stava per diplomarsi presso il liceo classico, decide di iscriversi ai provini di X Factor. Nel 2013 risulta il vincitore della settima edizione del talent show. Un anno dopo esce il suo primo album, A Piccoli Passi.

Il 2017 vede la sua prima partecipazione al Festival di Sanremo, con il brano Il diario degli errori. Un singolo che è stato ascoltatissimo e grazie al quale raggiunge il quarto posto. Questo è l’anno della pubblicazione del suo nuovo album Anime di carta. Il terzo album è uscito a gennaio del 2021 La geografia del buio. L’ultimo singolo del 2021 è uscito ad ottobre ed è Cronaca di un tempo incerto.

Michele Bravi, l’incidente e la rinascita

Nel 2018, Michele è rimasto coinvolto in un incidente stradale, che causò la morte di una motociclista. In seguito, gli impegni previsti del cantante furono annullati. Dopo un anno e mezzo di assenza dalle scene, dopo l’iter processuale, è ritornato in televisione nel programma Amici Speciali, condotto da Maria De Filippi. Michele è rimasto segnato da quell’incidente, che ha travolto la sua vita, ed è stato molto difficile per lui, ritornare e ‘rinascere’. Proprio ad Amici, il cantautore ha ringraziato Maria de Filippi, per avergli dato questa possibilità, tanto da definire, quel momento, il suo ritorno alla vita e Amici la sua casa.

A breve, lo vedremo sul palco del Festival di Sanremo 2022 con il brano Inverno dei fiori.