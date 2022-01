Sissi sta per giungere al termine, eppure sono tantissimi coloro che si chiedono se ci sarà una seconda stagione: cosa abbiamo scoperto.

Ogni cosa bella, purtroppo, è destinata a terminare. Ed anche Sissi, a distanza di ben quattro puntate dall’inizio della sua messa in onda, è pronta a salutare il suo amatissimo pubblico di Canale 5.

Leggi anche –> Sissi, il retroscena sui lunghissimi capelli: parla l’attrice Dominique Devenport

Mancano pochissime ore all’ultima puntata di Sissi, eppure sono davvero tantissime le persone che si chiedono quale sarà il destino della serie tv. Dal momento che le avventure della principessa e del bel Franz hanno intrattenuto un numero di telespettatori abbastanza cospicuo e il suo successo è stato più che mondiale, c’è la probabilità che la seconda stagione si faccia oppure no? Al momento, purtroppo, non abbiamo tantissime informazioni. Nei giorni scorsi, però, tramite una serie di Instagram Stories caricate sul suo canale social ufficiale, TV Blog ha risposto a tantissime domande poste dai suoi lettori. Ed ha anche ampiamente spiegato la situazione su Sissi. Ci sarà o non ci sarà, quindi, la seconda stagione? Siete curiosi di saperlo? Vi invitiamo ad andare avanti con la lettura.

Leggi anche –> Lo stiamo amando nel ruolo di Franz in Sissi: sapete chi è il suo fidanzato?

Sissi, ci sarà una seconda stagione?

Anche voi ha entusiasmato tantissimo Sissi, la nuova serie tv di Canale 5? Anche noi, lo ammettiamo! Ed anche noi, così come voi, non vediamo l’ora che vada in onda l’ultima puntata di questa sera. Da quanto si apprende dalle anticipazioni, infatti, sembrerebbe che questo che andrà in onda tra qualche ora sarà un appuntamento davvero imperdibile. E che, soprattutto, regalerà tantissimi colpi di scena. Cosa sappiamo, però, sul prosieguo della serie tv? Ci sarà o non ci sarà una seconda stagione di Sissi? Come dicevamo precedentemente, non abbiamo tantissime informazioni in merito. Quello che, però, possiamo dirvi è che ci sono tutti i buoni presupposti per farlo!

Da quanto si apprende da TV Blog, infatti, sembrerebbe proprio che Sissi sia stata mandata in onda in Italia non per lasciare col fiato sospeso il suo amatissimo pubblico con le sue avventure, ma per allietarli e farli innamorare sempre di più. Scopriamo cosa è emerso nel corso di questi ultimi giorni.

“È stata confermata ancora prima della sua messa in onda”, recita la risposta di TV Blog su Instagram. Insomma, potete stare sereni: Sissi 2 ci sarà!