Somiglianza incredibile! Avete mai visto il fratello di Marco D’Amore, Ciro in Gomorra?

Chi è che non conosce Marco D’Amore, l’attore che ha interpretato Ciro in Gomorra? Ma avete mai visto suo fratello? La somiglianza è davvero incredibile!

L’attore Marco D’Amore è diventato noto al grande pubblico grazie alla serie televisiva Gomorra, la quale è diventata un fenomeno così popolare da entrare nell’immaginario comune. La serie è ispirata al celebre romanzo omonimo di Roberto Saviano. Uno dei grandi protagonisti di Gomorra è stato proprio il personaggio di Ciro, interpretato da Marco D’Amore. L’attore è diventato famoso proprio grazie a questa pellicola, ed è diventato anche produttore della quarta e quinta stagione. D’Amore è originario di Caserta ed è nato il 12 giugno del 1981. Quello che forse non tutti sanno è che Marco ha un fratello che gli assomiglia veramente tantissimo! Nelle ultime ora l’attore ha pubblicato una storia Instagram in compagnia del fratello che è veramente incredibile.

Avete mai visto il fratello di Marco D’Amore? Somiglianza incredibile!

Marco D’Amore ha conquistato il grande pubblico con la sua interpretazione di Ciro, uno dei due grandi protagonisti di Gomorra. Il profilo Instagram di D’Amore è veramente popolare, conta quasi 25 mila follower. L’attore si diverte a pubblicare foto sul set o in compagnia dei colleghi, e anche qualcuna in famiglia. Nelle ultime ore Marco D’Amore ha condiviso una storia in compagnia del fratello Giuliano, e la somiglianza è veramente incredibile.

Entrambi hanno lo stesso sguardo profondo, e perfino la barba li fa assomigliare ancora di più. Alla dolce foto dei fratelli che si abbracciano, D’Amore accompagna con la parola “Fraaatm”. Si vede che questi due fratelli, oltre che assomigliarsi, si vogliono anche un sacco di bene. Sul profilo Instagram di Giuliano, che conta più di 10 mila follower, nella biografia appare scritto il tag del fratello con “Press Office e PR”. Molto probabilmente quindi, il fratello di Marco D’Amore si occupa di gestire la sua comunicazione, segno che c’è un bellissimo rapporto anche a livello professionale.

E voi avevate mai visto Giuliano, il fratello di Marco D’Amore, che interpreta Ciro in Gomorra? Sono davvero due gocce d’acqua!