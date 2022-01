È stato un volto amatissimo della tv italiana intorno gli inizi degli anni 2000, ma che cosa fa oggi? Scoprirlo vi lascerà davvero di stucco.

Dimenticarla è davvero impossibile, non c’è che dire! Amatissimo volto della televisione italiana intorno la fine degli anni ’90 ed inizi anni 2000, la splendida e giovanissima ragazza ha cavalcato la cresta dell’onda subito dopo aver preso parte ad un famoso programma televisivo.

Correva esattamente il 1999 quando, per la prima volta in assoluto, Gerry Scotti conduceva nel pre-serale di Canale 5 l’amatissimo Passaparola. Vero e proprio game show che metteva alla prova tutti i concorrenti che decidevano di prendervi parte, dando loro la possibilità di portare a casa anche un cospicuo gruzzoletto, il programma si è dimostrato una vera e propria certezza per i palinsesti Mediaset tanto da andare in onda fino al 2008. A rendere ancora più intrigante la trasmissione, non vi era soltanto il mitico Gerry Scotti e tutti i giochi previsti, ma anche loro: le splendide letterine! Vi ricordate di loro? Senza alcun dubbio, si! Come altrettanto vi risulterà indimenticabile una in particolare. Stiamo parlando proprio della splendida Alessia Fabiani! Sono trascorsi anni dal suo ‘addio’ alla trasmissione, ma cosa fa oggi?

È stato un amatissimo volto della tv italiana, ma che fine ha fatto oggi? Non immaginereste mai

Dopo aver preso parte a Passaparola dal 1999 fino al 2002, Alessia Fabiani è diventata un amatissimo volto della televisione italiana. Cavalcato l’onda del successo subito dopo Passaparola, la splendida letterina ha preso parte a tantissimi altri programmi di successo. Ad oggi, però, siete curiosi di sapere che fine ha fatto? E, soprattutto, com’è cambiata la sua vita?

Se anche voi amavate Alessia Fabiani ed adesso siete curiosi di sapere com’è cambiata la sua vita, avete fatto ‘click’ sull’articolo giusto! Lontana dalle telecamere italiane per diversi anni, la splendida showgirl è ritornata ad essere un volto amatissimo della televisione italiana proprio recentemente. State seguendo anche voi All Together Now? Ebbene: la splendida Alessia fa parte del muro! Oltre a questo, però, la Fabiani si dedica anche al suo ‘lavoro’ da mamma, che è piuttosto impegnativo, e da influencer.

Vi piacerebbe vederla in un programma tutto suo?