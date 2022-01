Alessia Marcuzzi, l’indiscrezione sorprende tutti: potrebbe seriamente ritornare in tv

La carriera della stupenda Alessia Marcuzzi sembrerebbe essere in fase di stallo. La conduttrice è fuori dalle scene televisive da quasi un anno, ma un’indiscrezione bomba ha cambiato tutto. Potrebbe seriamente tornare in tv!

Da quando la conduttrice si è ritirata dalla scene, si è completamente dedicata alla sua vita privata e alla sua carriera come imprenditrice. Tuttavia si vocifera di un suo ritorno, desiderato oltre che dai suoi numerosissimi fan, anche dai vertici di Cologno Monzese. È stato solo un arrivederci per Alessia Marcuzzi quindi? La notizia è ancora incerta, ma Tv Blog rivela che la conduttrice farà ritorno in un noto programma Mediaset, secondo un accordo quadro. Non ci stupisce che la presenza della Marcuzzi come conduttrice sia molto desiderata. Alessia infatti è una delle professioniste più apprezzate dal grande pubblico e ha condotto in maniera strabiliante una moltitudine di programmi, tra cui L’isola dei famosi, Le Iene, Il Grande Fratello e Temptation Island Vip.

L’indiscrezione su Alessia Marcuzzi: potrebbe tornare in tv!

Dopo questo lungo periodo fuori dai riflettori, si vocifera un ritorno col botto per Alessia Marcuzzi, che secondo Tv Blog avrebbe ricevuto una proposta di conduzione per un noto programma di Italia 1. Secondo questo accordo quadro, Alessia Marcuzzi potrebbe nuovamente condurre Le Iene, incredibile! Come è ben noto, la donna è stata al timone della conduzione per quasi dieci anni. Si vocifera anche di una presunta data in cui sarà presente, che partirà già dopo la fine del Festival di Sanremo.

Con molta probabilità rivedremo Alessia Marcuzzi al timone delle Iene già dal prossimo 9 febbraio 2021. Quel che è certo è che non ci sarà la sua storica spalla, Nicola Savino, il quale è impegnato con il programma Back To School. Solo a giugno del 2021 la Marcuzzi aveva salutato tristemente il programma in cui ha lavorato per molti anni, e sembrava un’addio definitivo. Tuttavia non è ancora finita per Alessia Marcuzzi che con molta probabilità tornerà a condurre uno dei programmi più importanti e riusciti della rete Mediaset.

Noi già non stiamo nella pelle per il papabile ritorno di Alessia Marcuzzi come conduttrice delle Iene. Non ci resta che aspettare!