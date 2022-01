Avete mai visto dove abita Michelle Hunziker? La sua casa è una vera ‘bomboniera’; tutti i dettagli della dimora della conduttrice.

È uno dei volti più amati della nostra tv e non ha assolutamente bisogno di presentazioni. Ma avete mai visto dove abita Michelle Hunziker? Attraverso il profilo Instagram della conduttrice è possibile intravedere alcuni dettagli della sua bellissima casa.

La conduttrice di origini svizzere e il marito Tomaso Trussardi abitano in una elegantissima villa a Bergamo. Curiosi di vedere qualche dettaglio dell’abitazione? Siete nel posto giusto!

Dove abita Michelle Hunziker: alcuni dettagli della bellissima casa della conduttrice

Michelle Hunziker è una delle donne più amate del nostro mondo dello spettacolo. Forse non tutti sanno, però, che la conduttrice è una vera e propria star anche sui social: il suo canale Instagram conta più di cinque milioni di followers! Ed è proprio lì che spesso condivide foto e video delle sue giornate, interagendo con i suoi numerosi fan. Non mancano immagini scattate o riprese nella sua meravigliosa casa! Come il simpaticissimo video registrato in salotto in compagnia dei suoi cagnolini, dove a saltare all’occhio è il maxi divano color magenta, oltre alle ampie finestre che affacciano sulla città:

La villa di Michelle, a più piani come è possibile vedere dalle prossime immagini, è caratterizzata da pareti bianche, parquet e marmi scuri e ambienti ampi e spaziosi. Il bianco è il colore dominante, ma i dettagli scuri fanno la differenza. E, sulle pareti, non mancano foto di famiglia dolcissime:

In uno dei video postati dalla meravigliosa Michelle su Instagram è visibile anche parte della terrazza, che si mostra ampia e luminosa:

Insomma, una villa da sogno quella di Michelle Hunziker, che si conferma una vera e propria star anche sui social, con migliaia e migliaia di likes ed interazioni ai suoi post. E voi, cosa aspettate a seguirla? Il suo canale è ricco di contenuti originali e super interessanti, non ve ne pentirete!