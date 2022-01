Beautiful, anticipazioni americane: dopo Capodanno si sveglia a letto con lui, colpo di scena shock nella famosa soap opera.

Le puntate di Beautiful attualmente in onda in Italia sono ricche di colpi di scena, ma gli appassionati della soap opera devono tenersi pronti: dall’America arrivano anticipazioni davvero sconvolgenti! Come sappiamo, tra gli episodi negli Usa e la messa in onda nel nostro Paese trascorrono diversi mesi, ma se volete scoprire in anteprima cosa accadrà, siete nel posto giusto!

In America sono andate in onda le puntate delle festività natalizie, durante i festeggiamenti di Capodanno, è accaduto davvero di tutto. Complice l’alcool, due protagonisti della soap si sono ritrovati a letto insieme... Di chi si tratta? Resterete senza parole!

Beautiful, anticipazioni americane: dopo la festa di Capodanno si ritrovano a letto insieme, cosa è successo?

Un ritorno di fiamma che fa storcere il naso ad una parte di fan, ma c’è anche chi non vedeva l’ora di rivederli insieme. Si, perché Deacon Sharpe è stato uno dei “cattivi” più amati di Beautiful ed è tornato a Los Angeles più carico che mai. Chi è caduta di nuovo ai suoi piedi? Proprio lei, Brooke Logan!

I due si sono ritrovati a ricordare i bei momenti trascorsi insieme in passato e, tra un ricordo e l’altro, è scattato il bacio! Importante però precisare che Brooke è caduta nella trappola di Sheila Carter: la donna ha sostituito lo champagne analcolico, acquistato dalla Logan, con quello alcolico, con l’intento di far ubriacare i due “piccioncini”. Che hanno trascorso il Capodanno insieme, essendo Ridge bloccato in aeroporto per maltempo, dopo un viaggio di lavoro. Il colpo di scena shock è che, l’indomani, Brooke e Deacon si svegliano a letto insieme! C’è stato qualcosa in più oltre il bacio?

Brooke non ricorda nulla… C’è chi pensa che potrebbe essere stato anche Deacon ad architettare tutto, per far credere alla Logan che, oltre al bacio, sia successo altro. Quel che è certo è che sta per esplodere una vera e propria bomba in casa Forrester! Noi non vediamo l’ora, e voi?