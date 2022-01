Chi è la moglie di Luca Argentero: dove si sono conosciuti e la considerevole differenza d’età

Sapete chi è la moglie di Luca Argentero? Ecco dove si sono conosciuti e la considerevole differenza d’età tra di loro

È uno degli attori più amati dal pubblico italiano e soprattutto dalle donne, ma il suo cuore è impegnato. L’attore, infatti, è legato sentimentalmente ad una famosa attrice e modella. Non la conoscete? In questo articolo vi diciamo di chi si tratta.

Chi è la moglie di Luca Argentero

Luca Argentero è uno degli attori più famosi in Italia. Nato a Torino, si è fatto conoscere dal pubblico in seguito alla partecipazione al reality show del “Grande Fratello”, dove si classificò al terzo posto. In seguito ha iniziato la carriera da attore, esordendo in televisione con la serie televisiva “Carabinieri“.

Oggi Luca Argentero è uno degli attori più famosi in Italia e soprattutto uno dei più amati dal pubblico. L’attore è amato soprattutto dalle donne. Il suo cuore, però, è impegnato. Argentero è fidanzato dal 2015 e si è addirittura sposato lo scorso anno. Chi conosce la moglie del famoso attore? Se non sapete di chi si tratta, di seguito vi sveliamo la sua identità.

Nel 2015, sul set del film “Vacanze ai Caraibi”, Luca Argentero ha conosciuto l’attuale moglie, l’attrice Cristina Marino. La coppia ha avuto una figlia, Nina Speranza, e si è sposata a Città della Pieve, dove risiedono da tempo.

Cristina Marino è nata a Milano nel 1991. Da piccola ha studiato danza, ma poi ha capito di essere portata per la recitazione ed ha iniziato a specializzarsi frequentando uno stage. Una volta divenuta maggiorenne, Cristina si è trasferita a Roma, iniziando la carriera di modella e attrice. La Marino partecipa a diversi shooting e ottiene la sua prima parte nel film del “Amore 14”, tratto dall’omonimo romanzo di Federico Moccia.

In seguito diventa protagonista della fiction “Una grande famiglia”, della miniserie “Casa e Bottega”, del film “Maicol Jecson” e l’anno successivo recita nel film di Neri Parenti “Vacanze ai Caraibi” insieme a Cristian De Sica.