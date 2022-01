Da pochi mesi sono diventati genitori, ma ora si sono lasciati: clamoroso!

Da pochi mesi sono diventati genitori di una bambina, ma ora si sono lasciati: davvero clamoroso!

La coppia formatasi in un noto reality spagnolo ha da pochissimo avuto una figlia, ma sembrerebbe che il loro rapporto sia naufragato. Scopriamo insieme cosa è successo.

Secondo i gossip spagnoli, la rottura tra i due volti noti dello spettacolo sembra davvero definitiva. Si erano conosciuti nel reality spagnolo Supervivientes, che sarebbe la versione spagnola dell’Isola dei famosi. C’era chi li accusava di non essere veramente innamorati e che la loro storia sarebbe durata poco. Ma i due hanno poi smentito tutte queste dicerie, annunciando di aspettare un figlio insieme. L’amore di questa bambina però, sembrerebbe aver minato un rapporto già in bilco. Nelle ultime ore è arrivata la conferma via social. È lei a parlare: “Eravamo stufi entrambi, non potevamo continuare così”, è quindi definitivamente finita tra i neo genitori.

Leggi anche GF Vip, si sono lasciati: “O la dici tutta o non la racconti!”, è scontro via social tra l’ex concorrente e sua moglie

Da pochi mesi sono diventati genitori, ma ora si sono lasciati!

A riportare la notizia di questa clamorosa separazione sono stati i vari siti e giornali spagnoli, per poi essere confermati dalla diretta interessata. Il motivo della rottura sembrerebbe essere proprio la nascita della figlia Giorgia. Il loro rapporto invece di fortificarsi grazie alla loro bimba, si è spezzato in maniera definitiva. L’ex coppia è quella formata da Ivana Icardi, la nota sorella di Mauro, e dal suo ex compagno Hugo Sierra. I due, con ben 20 anni di differenza, sono stati insieme per un anno ed erano andati a convivere a Palma de Maiorca.

Leggi anche Mauro Icardi, avete mai visto suo padre? Spunta la foto: quel ‘dettaglio’ non sfugge, impressionante

Nel mese di agosto è nata la piccola Giorgia, ma poco dopo Ivana Icardi ha confermato la crisi rispondendo ad un utente che le aveva domandato come era cambiato il rapporto tra lei e Hugo dopo l’arrivo della piccola. La donna ha confermato che dopo la nascita di Giorgia, i due litigavano molto di più e che la situazione era diventata invivibile. Nonostante si parli solo di una pausa di riflessione e Ivana e Hugo abbiano passato insieme le feste natalizie, la rottura della coppia sembra davvero definitiva.

Leggi anche Wanda Nara e Mauro Icardi, storia al capolinea: “Rovinato la famiglia per una tro*a”

Chissà come andrà a finire tra Ivana Icardi e Hugo Sierra; noi gli auguriamo tutto il meglio, soprattutto per la piccola Giorgia.