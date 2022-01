GF Vip, Alessandro e Sophie litigano per Jessica: il ‘gesto’ di Manuel non passa inosservato

GF Vip, Alessandro Basciano e Sophie litigano per Jessica e Manuel, presente, fa un gesto inaspettato verso il concorrente.

Non c’è pace nella coppia formata da Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. Il concorrente, entrato nella casa del Gf Vip, ha subito palesato il suo interesse per la bella ex tronista. Anche Sophie, non ha mai nascosto di provare qualcosa nei suoi confronti.

Dopo aver chiuso con Gianmaria, si è avvicinata a Basciano. Dopo vari tira e molla, è scattato il bacio, la notte di Capodanno, sotto al vischio. Inizialmente si è trattato di un gioco, perchè anche gli altri concorrenti, hanno formato delle coppie e si sono scambiati tanti affettuosi baci. Ma dopo un primo bacio, Sophie e Alessandro non si sono più staccati. In questo rapporto, però, ricordiamo che c’era anche Jessica. Inizialmente la principessa aveva espresso il suo interesse per l’uomo, ma in seguito agli aventi, si è allontanata. Ha ribadito diverse volte che non le interessa più Alessandro, ma quest’ultimo e Sophie, continuano ad accentuare la vicinanza della giovane a loro. Negli ultimi giorni, hanno litigato mettendo in mezzo al discorso proprio la principessa. Ma a colpire, è stato un gesto fatto da Manuel, trovatosi nei paraggi.

GF Vip, Alessandro e Sophie discutono per Jessica: il gesto di Manuel non passa inosservato

Negli ultimi giorni, Alessandro e Sophie, hanno discusso e il motivo di questa discussione è Jessica. Il concorrente ha detto che la principessa sta sempre in mezzo e ha dato la colpa a Sophie di questo comportamento. Secondo l’uomo, è Sophie che glielo permette.

Ma anche quest’ultima, ha ribadito il fatto che, secondo la sua opinione, la principessa è sempre vicina. Ad un certo punto, la Codegoni ha detto: “Se ti piace di più mettiti con Jess”, e Basciano ha risposto: “Ma io non mi metto con nessuno, io mi posso mettere con chi c*** mi pare, posso anche stare da solo”. Ma mentre diceva queste parole, Manuel che era nei paraggi e ha ascoltato tutto, si è avvicinato e ha fatto un gesto improvviso.

E’ andato nella direzione di Alessandro e gli ha dato un bacio: “Ecco, abbiamo risolto“, ha detto Basciano, sorridendo. Un gesto per smorzare un litigio su queste gelosie di coppia.