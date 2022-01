GF Vip, Federica spiazza dopo il bacio a Gianmaria: “Non sono la persona giusta per te”.

Negli ultimi giorni, nella casa del Grande Fratello è scattato un bacio molto passionale tra Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme. Fin dall’inizio del suo ingresso, tra i due, l’intesa è sempre stata evidente. Spesso, erano insieme, scambiandosi sguardi e tanti abbracci.

La scintilla è scattata qualche giorno fa, prima della puntata di lunedì 10 gennaio. Mentre erano in cucina, Gianmaria si è avvicinata alla donna e l’ha baciata e subito dopo, in sauna, c’è stato un bacio lungo e passionale. Ma nelle ultime ore, è successo qualcosa del tutto inaspettato: c’è stato un forte ripensamento della Calemme.

GF Vip, Federica dopo il bacio ci ripensa: “Non sono la persona giusta per te”

Quest’anno, l’amore è presente più che mai nella casa del GF Vip. La prima coppia è stata quella formata da Manuel e Lulù, poi abbiamo visto un forte avvicinamento tra Alex Belli e Soleil, tra Gianmaria e Sophie, il ‘fidanzamento’ tra quest’ultima e Basciano, e il bacio passionale tra Gianmaria e Federica Calemme.

Ma quest’ultima ‘coppia’ sta già facendo parlare tanto. Qualche giorno prima della puntata, i due si sono baciati. Ma in diretta, è venuto a galla che c’è qualcuno fuori per la concorrente. Lei ne aveva già parlato, ma non ha mai fatto riferimento ad un presunto fidanzato, ma solo di una semplice frequentazione. Dopo la puntata, però, la concorrente ci ha fortemente ripensato e sembrerebbe che, il suo interesse, sia rivolto a questa persona. Ha così parlato con Gianmaria e confessato tutta la verità. Parlando con Nathaly, in un lungo sfogo, la Calemme ha chiaramente detto cosa è accaduto in lei.

La Caldonazzo ha detto: “E’ durata un giorno e mezzo di conoscenza approfondita, non è che sei andata così oltre da essere imperdonabile, calcolando poi che tu sei stata in principio onesta con quello fuori, che hai detto entro da single”, e Federica ha commentato: “Io sono stata onesta con tutti, sono serena. Mi dispiace che c’è questa freddura, ma ci sta, però che ci posso fare… ma non sono la persona giusta per te, che ci posso fare se non sono io”. Sembrerebbe che, come dichiarato da Federica, non ci sia un interesse per Gianmaria da parte sua.