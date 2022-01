Nelle scorse ore, Gianmaria Antinolfi è scoppiato in lacrime nella casa del GF Vip: il motivo vi lascerà senza parole, cos’è successo.

Dei veri e propri attimi di sconforto, quelli che nelle scorse ore Gianmaria Antinolfi ha vissuto nella casa del GF Vip. E che l’hanno portato a scoppiare in lacrime.

Il percorso di Gianmaria Antinolfi all’interno della casa del GF Vip si è sempre contraddistinto per la sua enorme solarità. Seppure, in diverse occasione, non sia affatto tirato indietro in alcune discussioni, l’imprenditore napoletano ha sempre vissuto questa esperienza come qualcosa di grandioso e spettacolare. Chi l’ha detto, però, che non possono esserci anche momenti di sconforto? Ecco. È proprio questo quello che gli è accaduto nelle scorse ore. E che ha tentato di raccontare tra le lacrime a Miriana Trevisan e Manila Nazzaro, sue due grande amiche. Cos’è successo, però? Cosa ha spinto il buon Antinolfi ad avere questa reazione? Scopriamo insieme ogni cosa. Anche se, vi anticipiamo, il motivo vi lascerà davvero senza parole.

Gianmaria scoppia in lacrime al GF Vip: cos’è successo

A distanza di qualche ora dall’ultima diretta del GF Vip, Gianmaria Antinolfi si è lasciato andare ad un momento di sconforto. E, circondato dall’affetto di Miriana e Manila, è scoppiato in lacrime. Cos’è successo? Il motivo è da rintracciare in lei: Federica Calemme e il loro rapporto!

Proprio nei giorni scorsi, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, Gianmaria e Federica si sono lasciati andare ad un passionale bacio. Tutto sembrava procedere bene tra i due, se non fosse per il fatto che l’ultima diretta ha completamente ‘scombussolato’ i piani di entrambi. L’ex professoressa de L’Eredità, infatti, ha ammesso di avere avuto una persona al di fuori che, prima di entrare nella casa, le ha promesso che l’avrebbe aspettata, ma che adesso non ne ha più la certezza. Dall’altra parte, però, c’è Gianmaria che, consapevole delle titubanze di Federica, non è pronto ad andare avanti. È proprio per questo motivo che, durante un loro tentativo di chiarimento, hanno deciso di allontanarsi definitivamente, almeno finché a lei non è più chiara la situazione. Una decisione, senza alcun dubbio, ‘sofferta’. E che ha spinto l’imprenditore a scoppiare in lacrime. E farsi consolare dalle sue due amiche.

Come si evolverà, secondo voi, la situazione? Staremo a vedere!