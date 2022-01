GF Vip, Sophie critica gli atteggiamenti di Jessica con Alessandro: “Non fai bella figura”

GF Vip, Sophie critica il comportamento di Jessica nei confronti di Alessandro: “Non fai una bella figura”.

Al Grande Fratello Vip, nelle ultime settimane, si è formata una nuova coppia, stiamo parlando di Sophie e Alessandro. Quest’ultimo, appena è entrato, ha subito espresso il suo interesse per la bella Codegoni. Anche se, ha poi fatto una scaletta, parlando con Signorini.

Ha detto che Sophie è la ragazza che gli piace più fisicamente, per Soleil c’è un’attrazione mentale e ha sottolineato la dolcezza di Jessica. Nei giorni successivi, però, ha palesato un interesse maggiore per l’ex tronista e ha cercato di farglielo capire. Ad oggi, si definiscono una coppia, tanto che, Basciano ha chiesto davanti a tutti a Sophie di fidanzarsi. Ma sembrerebbe che, non sia ben voluta la vicinanza di Jessica. Ricordiamo che, anche la principessa aveva espresso un interesse per l’uomo. Ma dobbiamo pur dire che, da alcuni giorni, è molto lontana. La Codegoni, però, ha continuato a rimarcare il fatto che Jessica è molto vicina al suo fidanzato, criticandola.

Sophie e Jessica hanno sempre mantenuto un rapporto di amicizia, nonostante gli alti e bassi. L’ingresso di Alessandro Basciano in casa, ha inasprito inizialmente i rapporti. Entrambe le giovani avevano espresso un interesse per l’uomo.

Interesse che è stato ricambiato da Basciano per Sophie. Dopo un principio di astio, la principessa ha continuato a mantenere la vicinanza con i due, ma ha ribadito il concetto che non prova più un ‘affetto’ per il concorrente. Questa vicinanza, a quanto pare, non piace a Sophie, che al tavolo con Alessandro, Soleil e Giacomo, l’ha tanto criticata, insieme a Basciano.

Sophie ha raccontato un episodio che è accaduto quando erano insieme, facendo capire che lei è ‘invadente’ e Basciano ha commentato: “E’ lei che glielo permette, perchè quando ieri notte abbiamo discusso, Jessica è entrata e ha detto ‘Ah i fidanzatini stanno ancora discutendo?’, quindi è lei che le permette tutto ciò”, e Sophie ha risposto, raccontando le battute che alle volte fa Jessica: “Ma se devo litigare su ogni frase…. se lei mi dice ‘Ah i fidanzatini stanno litigando, io non dico ‘Jess che pa***, dico ‘si dai va bene Jess’… sai quante volte lo dico, ma se continua. Sai quante volte glielo dico che è un po’ troppo, ‘Jess non fai una bella figura“. Sembrerebbe che a Sophie e Alessandro non vada bene il comportamento di Jessica. Quando i due stavano parlando di questa situazione, Jessica si è avvicinata, ma loro non hanno più continuato il discorso.