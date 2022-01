Lutto per la regina Elisabetta, è il terzo in un anno: brutto colpo per lei

Lutto per la regina Elisabetta, è il terzo in un anno: brutto colpo per Sua Maestà, ecco a chi ha dovuto dire addio

È davvero un brutto periodo per la sovrana del Regno Unito. Sua Maestà ha subito il terzo grave lutto nel giro di poco tempo. Dopo la morte del marito, Filippo, sembra che ad uno ad uno stiano cadendo i pezzi della sua vita.

Lutto per la regina Elisabetta: chi è morto

Un altro brutto colpo per la regina Elisabetta. Nell’ultimo periodo sembra non esserci pace per lei. Sua Maestà ha dovuto sopportare la morte del marito Filippo. È stato il primo Natale senza di lui e la tristezza si leggeva sul suo volto durante il messaggio ai sudditi in occasione delle festività.

Dopo la scomparsa di Filippo, però, la regina è stata colpita da altri lutti, che l’hanno sicuramente toccata molto. Di recente, infatti, è morta la sua dama di compagnia, con la quale aveva passato gran tempo durante la sua splendida vita. E adesso, come se non bastasse, arriva un’altra brutta notizia per Sua Maestà. Un nuovo lutto a destabilizzare la sua vita.

La sovrana più longeva del Regno Unito piange una nuova perdita: è morto Ivor Herbert, giornalista e allenatore di corse, nonché amico di lunga data della regina Elisabetta. Ivor aveva 96 anni ed è morto il 5 gennaio 2022. Solo adesso, però, la notizia è stata confermata dal Times.

Il Daily Mail riporta che Herbert era un visitatore abituale della tenuta di Balmoral in Scozia. È stato l’allenatore del cavallo che nel 1957 vinse la Cheltenham Gold Cup e a lui si deve anche la sceneggiatura del film del 1966 “The Great St.Trinian’s Train Robbery” (“La rapina più scassata del secolo”), versione comica di un fatto realmente accaduto tre anni prima al treno postale Glasgow-Londra.

Ivor Herbert era un grande amico della regina e sicuramente la sua scomparsa avrà recato sicuramente un profondo senso di dolore a Sua Maestà. Un altro pezzo della sua vita è volato in cielo. La regina sta perdendo i suoi affetti e non deve essere sicuramente un periodo felice per lei.