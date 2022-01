“Sin da piccola…”: Paola Barale e la sua decisione categorica: niente le ha fatto cambiare idea

A Verissimo, Paola Barale ha svelato la sua decisione piuttosto categorica: niente le ha fatto cambiare idea, non c’è stato nulla da fare.

Quella andata in onda Domenica 9 Gennaio, diciamoci la verità, è stata una puntata di Verissimo davvero imperdibile. Ricco di ospiti elettrizzanti e davvero incredibili, questo secondo appuntamento dell’anno ha entusiasmato tutti i suoi telespettatori.

A partire da Iva Zanicchi ed Orietta Berti fino a Eva Grimaldi ed Imma Battaglia, la puntata di Verissimo del 9 Gennaio è stata completamente al femminile. Tra i tanti ospiti che si sono susseguiti nello studio televisivo, però, non è affatto mancata lei: la splendida Paola Barale. Volto amatissimo della Domenica pomeriggio italiana degli anni 2000, la Barale si è confessata senza troppi peli sulla lingua. Non soltanto si è lasciata andare a delle incredibili rivelazioni sulle sue storie d’amore e della sua ‘nuova vita’ teatrale, ma ha anche spiegato il motivo di una sua decisione piuttosto categorica. “Sin da piccola…”, ha iniziato a dire a Silvia Toffanin. Di che cosa parliamo? Proseguite nella lettura!

Una decisione categorica: Paola Barale ne spiega il motivo, le sue parole

Si è raccontata senza troppi peli sulla lingua, Paola Barale nel corso della sua recentissima intervista a Verissimo. Ed oltre a parlare di Gianni Sperti, suo ex marito, e Raz Degan, suo compagno di vita per circa 13 anni, l’amatissimo volto della tv italiana si è lasciata andare ad una rivelazione sulla sua mancata maternità.

“Sin da piccola non ho mai voluto figli”, ha spiegato Paola Barale. Rivelando, quindi, il motivo della sua decisione categorica. A quanto pare, infatti, sembrerebbe che l’attrice di Fossano non abbia mai avvertito un senso materno. E che, quindi, non abbia mai preso in considerazione l’idea di avere dei figli. “Con nessuno dei miei ex compagni avrei fatto un figlio”, ha detto, ironizzando su come sono andate a finire le sue storie d’amore.

“Ho sempre avuto la fortuna di fare tutto quello che volevo”, ha concluso questo discorso. Vi sareste mai aspettati queste parole?