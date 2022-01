Piero Barone, il tenore ha fatto felici i suoi genitori così: grande gioia in famiglia

Piero Barone ha fatto felici i suoi genitori mantenendo la sua promessa: grande gioia in famiglia

Piero Barone insieme a Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto forma il gruppo musicale Il volo. Sono stati i primi artisti italiani ad aver firmato un contratto diretto con una major statunitense, la Geffen. In questi anni hanno inciso anche brani in lingua spagnola, inglese, francese, tedesca e latina.

Il trio è nato nel 2009, durante la partecipazione dei tre cantanti alla seconda edizione del talent show canoro per bambini Ti lascio una canzone. Da quel momento, non si separano più. Nel 2015 hanno vinto Il Festival di Sanremo con il brano Grande Amore, lasciando tutto il pubblico senza parole. Una volta arrivati all’Eurovision Song Contest , dove hanno rappresentato l’Italia con il medesimo pezzo, si sono classificati al terzo posto. Piero Barone è uno dei tenori del gruppo e ha 28 anni, è il più grande. Tutti e tre godono oggi di fama e successo e gli impegni sono sempre molti. Ma nonostante i tanti impegni, proprio Barone, è riuscito a far felici i suoi genitori, mantenendo una promessa.

Piero Barone, il tenore ha mantenuto la promessa: ha fatto felici i suoi genitori, ecco come

Il Volo è un amatissimo e famosissimo gruppo musicale formato da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble. Parlando di Piero, il tenore è il più grande dei tre, ha circa 28 anni. E’ nato a Naro, in provincia di Agrigento. Sembrerebbe che sua madre sia una casalinga e suo padre un meccanico.

Non è figlio unico, ma ha un fratello maggiore, Alessandro e una sorella minore, Mariagrazia. Barone si è unito a Gianluca e Ignazio, formando ‘Il Volo’, quando era bambino. L’unione è avvenuta quando i tre cantanti hanno partecipato al programma Ti lascio una canzone. In questi anni, hanno conosciuto il successo in Italia ma anche all’estero. Nonostante i tanti impegni, c’è una promessa che, proprio Piero, è riuscito a mantenere, fatta ai suoi genitori.

Il tenore si è diplomato in Amministrazione e Marketing, qualche anno fa, facendo felice la sua famiglia. Un traguardo arrivato sul tardi, a 25 anni, ma molto importante per lui, perchè ha assecondato così il ‘sogno’ di suo padre e sua madre.