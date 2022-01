Sanremo 2022, chi è Giusy Ferreri: età, compagno, figli, altezza, peso e cosa faceva prima del successo

Giusy Ferreri parteciperà al Festival di Sanremo 2022: in questo articolo vi sveliamo tutte le curiosità sulla famosa cantante

Alla settantaduesima edizione della manifestazione canora ci sarà anche la famosissima cantante. La sua carriera è lunghissima e piena di successi. Siamo sicuri, però, che alcune curiosità sull’artista non le conoscerete.

Sanremo 2022, chi è Giusy Ferreri

Giuseppa Gaetana Ferreri, meglio conosciuta come Giusy Ferreri, è nata a Palermo il 18 aprile 1979. Ha 42 anni, è alta un metro e cinquantacinque centimetri e pesa cinquantatré chilogrammi. È una famosa cantante ed ha raggiunto la notorietà nel 2008 partecipando alla prima edizione del talent show “X Factor“, dove si classifica al secondo posto. Nonostante ciò ottiene un grande successo di pubblico e di critica.

Nel corso della sua carriera ha ottenuto vari riconoscimenti, tra i quali un Premio Videoclip Italiano, un Premio Lunezia, un Sanremo Hit Award, due Venice Music Awards, cinque Wind Music Awards e il premio internazionale European Border Breakers Awards.

Ha partecipato per ben tre volte al Festival di Sanremo, nel 2011, 2014 e 2017, rispettivamente con “Il mare immenso”, “Ti porto a cena con me” e “Fa talmente male”, oltre che a cinque Summer Festival, vincendo nel 2018 insieme a Takagi & Ketra con “Amore e capoeira”.

Attualmente detiene ben tre record: è la cantante lanciata da un talent show italiano ad avere venduto più copie nel mondo con circa 2.600.000 album e singoli; è l’artista che è rimasta più a lungo alla numero 1 della classifica dei singoli italiana (47 settimane, con i brani “Non ti scordar mai di me”, “Novembre”, “Roma-Bangkok”, “Amore e capoeira” e “Jambo”); è l’unica artista italiana, insieme a Baby K, ad avere ottenuto un disco di diamante per un singolo digitale, grazie a “Roma-Bangkok”.

Per quanto riguarda la sua vita privata, dal 2008 è fidanzata con il geometra Andrea Bonomo, con il quale ha avuto una figlia, Beatrice, nata il 10 settembre 2017.

La cantante, come ha dichiarato a “OK salute e benessere”, è nata con una patologia da anomala conduzione cardiaca: la sindrome di Wolff-Parkinson-White. Tale sindrome le viene diagnosticata all’età di otto anni a seguito di un attacco di tachicardia parossistica. All’età di ventun anni, dopo due interventi, la cantante è guarita.

Sapete che lavoro faceva prima di raggiungere il successo? Prima di sfondare come cantante, Giusy ha lavorato come cassiera in un supermercato, professione che ha svolto per dieci anni. In un’intervista rilasciata a “Io Donna”, la Ferreri ha confessato: “È un lavoro dignitoso, non ho nulla di cui vergognarmi”.