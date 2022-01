Soleil Sorge è un’attuale protagonista del GF Vip, ma quella che potrebbe accaderle subito dopo è incredibile: l’indiscrezione.

È una delle attuali regine indiscusse della casa del GF Vip, Soleil Sorge. Per niente sconosciuta al pubblico italiano, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha deciso di rimettersi in gioco in un reality, dopo l’esperienza condivisa con sua mamma a Pechino express. E, fino a questo momento, non ha assolutamente deluso le aspettative del suo pubblico.

Sempre incantevole, ma soprattutto sempre pronta a dire la sua opinione senza mai tirarsi indietro, Soleil Sorge ha dimostrato sin da subito di avere carattere da vendere. È proprio per questo motivo che, stando ad alcune indiscrezione trapelate dal web, sembrerebbe che si penserebbe già ad un futuro televisivo per la splendida Sorge. Attualmente, è una delle concorrenti del GF Vip e, se tutto va bene, ne avrà fino al 14 Marzo. In queste ultime settimane, però, si avanzano ipotesi sul suo lavoro appena uscirà dalla casa di Cinecittà. Recentemente, ad esempio, vi abbiamo parlato del suo ruolo da opinionista a L’Isola dei Famosi. A quanto pare, non sembrerebbe essere finita qui. A svelare ogni cosa, è stato proprio Gabriele Parpiglia a ‘pillole di gossip’ per ‘Casa chi’.

Soleil Sorge dopo il GF Vip, indiscrezione clamorosa: potrebbe realmente accadere

Come giudichereste il percorso di Soleil Sorge all’interno della casa del GF Vip? Noi decisamente impeccabile! Sempre pronta a mettersi in gioco e ad esprimere le sue opinioni senza troppi giri di parole e peli sulla lingua, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sta ampiamente dimostrando di avere la stoffa per la tv. A tal proposito, avete sentito anche voi l’indiscrezione bomba lanciata da Gabriele Parpiglia a Casa chi? Scopriamo insieme le sue parole.

Dopo il GF Vip, ci potrebbe essere un futuro in tv per Soleil Sorge. A detta di Gabriele Parpiglia, si! “In molti, hanno scritto che sarebbe prossima come opinionista a L’Isola dei Famosi, io vi dico che potrebbe essere prossima come opinionista il prossimo anno al Grande Fratello. Non voglio aggiungere altro!”, ha detto il giornalista a ‘Casa chi’ nel corso di una sua recentissima puntata.

Al momento, sia chiaro: non si tratta di nulla di confermato o di serio. Stiamo parlando, infatti, di congetture, di indiscrezioni. Qualora fosse così, però, vi piacerebbe l’idea?