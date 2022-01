“Sono pronta per diventare mamma”: non nasconde il suo desiderio, splendida notizia

“Sono pronta per diventare mamma”: non nasconde il suo desiderio, che splendida notizia!

È uno dei volti più importanti e celebri del nostro paese. Ora, dopo una lunghissima carriera piena di successi, la ragazza guarda al futuro, senza nascondere il suo desiderio di maternità. Davvero una splendida notizia per tutti i suoi fan.

Dopo anni passati a pensare solamente alla sua carriera, sacrificando la sua vita privata, la donna guarda al futuro e in un’intervista a Verissimo rivela che la maternità è una cosa a cui pensa sempre più spesso. Come la stessa diretta interessata ha rivelato: “Fino a pochi mesi fa era impossibile pensare a una cosa del genere ma adesso penso sia il momento giusto anche se non programmo nulla”. Il rapporto con il suo compagno, uscito fuori solo da qualche mese, l’ha aiutata a superare tutte le difficoltà che ha dovuto affrontare. “Ha sofferto con me e mi ha sempre sostenuto” ha rivelato la ragazza.

Leggi anche “Non pensavo di diventare mamma alla mia età”: l’annuncio dolcissimo

È pronta per diventare mamma! Non nasconde il suo desiderio

Stiamo parlando della ‘divina’ Federica Pellegrini, la campionessa olimpica italiana che ha fatto un record di vittorie e medaglie. La sua avventura come nuotatrice professionista si è fermata dopo la fine delle scorse Olimpiadi, tenutasi in Giappone. È stata la sua ultima gara, e ora guarda al futuro con energia positiva. In un’intervista a Verissimo, Federica Pellegrini ha raccontato che “Mi sto avvicinando all’idea che non ci sia più il nuoto nella mia vita. E non è una cosa di cui ho paura. I cambiamenti per me sono stati sempre energia positiva”.

Leggi anche Matrimonio in vista per Federica Pellegrini: sapete quanto costa l’anello?

Ufficializzata solo dopo la fine delle Olimpiadi, la relazione con il suo allenatore Matteo Giunta, ora Federica è pronta a lasciarsi alle spalle la carriera di nuotatrice per dedicarsi alla famiglia. Sottolinea che se non ci fosse stato Giunta accanto a se, non ce l’avrebbe mai fatta. Parlando di futuro Federica Pellegrini sembra pronta a diventare mamma, un sogno che sembrava irrealizzabile fino a qualche tempo fa, come ammette lei stessa. “Sono pronta, è il momento” afferma con decisione.

Leggi anche Federica Pellegrini e la sua grande paura: cosa non riesce proprio a fare

Noi siamo felicissimi per Federica Pellegrini, e non vediamo l’ora che arrivi quel momento!