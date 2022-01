“Ti buttavano in mare”: retroscena da paura, l’ha raccontato solo ora

Un vero e proprio retroscena da paura, quello che ha raccontato un volto amatissimo di Masterchef: solo ora ha detto tutto.

Un’intervista a cuore aperto, quella a cui si è lasciato andare l’amatissimo volto della televisione italiana, nonché giudice amatissimo di Masterchef, in occasione dei suoi 60 anni sulle pagine del settimanale Oggi.

Amatissimo volto tv, ma anche chef pluri stellato, il protagonista di questo nostro articolo è uno dei giudici di Masterchef che ha saputo catturare l’attenzione su di sé in un batter baleno. Vera e propria pietra miliare del programma, il cuoco è una presenza davvero fondamentale per il talent. Non soltanto per la sua incredibile bravura e professionalità, ma anche per tutti i consigli che, edizione dopo edizione, dispensa ai concorrenti. Cosa sappiamo, però, su di lui? Ebbene. Nel corso di una sua recentissima intervista al settimanale Oggi, il cuoco si è raccontato come mai prima d’ora. Ed oltre a parlare della sua attuale carriera e professione, non ha potuto fare a meno di volgere uno sguardo al passato. E ripercorrere un retroscena da paura. “Ti buttavano in mare”, ha detto. Scopriamo insieme cosa è esattamente successo.

Retroscena da paura dell’amato cuoco: “Ti buttavano in mare”, cos’è successo

Ad oggi, è uno dei volti più amati della televisione italiana e della cucina nostrana. Anche lui, così come tantissimi altri suoi colleghi, ha dovuto farsi le ossa, come si suol dire. E fare tantissimi anni di gavetta. Ecco. È stato proprio questo l’argomento ampiamente trattato nel corso di una sua recentissima intervista al settimanale Oggi. In occasione dei suoi 60 anni, infatti, il giudice di Masterchef si è ampiamente raccontato. Ed ha svelato un vero e proprio retroscena da paura sul suo passato.

Stiamo parlando proprio di lui: Bruno Barbieri! Ad Oggi, lo chef bolognese ha ripercorso gli anni del suo lavoro sulle navi da crociera. Ed ha svelato: “Lavoravo 19 ore al giorno, le colazioni del mattino erano alle 5, 800 omelette tutte le mattine, le facevo a occhio, guardavo sei padellini insieme”. Ma non solo. Continuando a ricordare il suo passato, il buon Barbieri ha detto: “Preparavo 30 uova per la Bernese a mano, se si fossero smontate ti buttavano in mare”.

Insomma, un retroscena davvero da paura, non c’è che dire.