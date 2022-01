La sua tragica morte nella serie tv The Oc ha sconvolto tutti i suoi telespettatori, ma cosa fa oggi l’attrice? La drammatica confessione.

State seguendo anche voi le repliche di The Oc su La5? Non abbiamo dubbi: assolutamente si! A distanza di ben 18 anni dalla messa in onda della prima puntata, la serie televisiva statunitense continua ad essere uno dei prodotti più amati e guardati in assoluto. E, diciamoci la verità, riusciamo a trovare una soluzione facilmente!

Nel corso della quattro stagioni di The Oc, abbiamo assistito a qualcosa di straordinario. Non soltanto, infatti, siamo stati i protagonisti della splendida storia d’amore tra Ryan e Marissa, ma anche a tutte le altre vicende di contorno. Quella più significativa e che, senza alcun dubbio, ha sconvolto tutto il suo pubblico, però, è solo una: la morte di Marissa! Causato da un incidente stradale, il drammatico episodio ha lasciato l’amaro in bocca a tutti i telespettatori della serie. Ed, ancora adesso, è tra quello che ha lasciato un segno nel loro cuore. Ecco. Sono trascorsi anni dalla messa in onda di questo episodio, ma siete curiosi di sapere che fine ha fatto l’attrice? Scopriamolo insieme.

Impossibile dimenticare la tragica morte di Marissa in The Oc, ma cosa fa oggi l’attrice?

È stata una delle protagoniste indiscusse di The Oc, Marissa Cooper. Interpretato dalla mitica Mischa Barton, la giovanissima ragazza ha indossato i panni di un personaggio amatissimo. È proprio per questo motivo che la sua drammatica, causato da un incidente stradale orchestrato ad hoc da Volchock, ha sconvolto, e non poco, tutti i telespettatori della serie tv.

Siete curiosi di sapere cosa fa oggi la splendida Mischa Barton? Ebbene: dopo The Oc, l’attrice ha letteralmente cavalcato l’onda del successo! Seppure abbia iniziato a recitare da piccolissima, è proprio la famosa serie tv che le ha consentito l’aumento del suo clamore. E le ha dato la possibilità di prendere parte a tantissimi altri film e serie tv di un certo calibro. Attivissima, poi, sul suo canale social, l’attrice non perde occasione di poter comunicare coi suoi sostenitori.

La drammatica confessione

Senza alcun dubbio, ve la sarete posti in tantissimi questa domanda: perché Mischa ha lasciato The Oc? A svelare ogni cosa, è stata la diretta interessata proprio recentemente. Ad ‘E!Online’, l’attrice ha raccontato di aver preso questa decisione con sofferenza, ma di averla ritenuta necessario per la sua crescita professionale.

Anche voi amavate il personaggio di Marissa?