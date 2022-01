Carmen Electra è stata un’attrice amatissima in ‘Vacanze di Natale’, ma avete visto com’è diventata oggi? Resterete senza parole.

Si sono da poco concluse le festività natalizie, eppure la nostra mente non può fare a meno di ricordare gli amatissimi cine-panettoni. Con protagonisti indiscussi Christian De Sica e Massimo Boldi, il pubblico italiano per tanti anni ha avuto la possibilità di recarsi al cinema. E di divertirsi all’insegne delle avventure del simpaticissimo duo comico.

Tra i tantissimi cine-panettoni di cui sono stati protagonisti Christian De Sica e Massimo Boldi, non possiamo fare a meno di ricordarci di questo: ‘Vacanze di Natale 2000’. Ambientato a Cortina, la pellicola ha saputo riscuotere un successo davvero impressionante. Ed ha visto alternarsi tantissimi attori famosissimi, tra cui Nino D’Angelo, Enzo Salvi e tanti altri, ma anche volti amatissimi della televisione di quell’epoca. Come dimenticare, ad esempio, la splendida Megan Gale. Oppure, la bellissima Carmen Electra! Nel film ha vestito i panni della cameriera Esmeralda. E, sin dalla sua prima apparizione, ha catturato l’attenzione su di sé. Siete curiosi, però, di sapere com’è diventata oggi? Sono trascorsi 22 anni da Vacanze di Natale, ma com’è oggi Carmen Electra?

Com’è diventata oggi la splendida Carmen Electra?

Nei panni di Esmeralda, quindi, Carmen Electra è stata una delle protagoniste indiscusse del film ‘Vacanze di Natale’ con Massimo Boldi e Christian De Sica. Appurato che sono trascorsi 22 anni dalla pellicola e che la splendida attrice, dopo il film, ha cavalcato la cresta dell’onda, siete curiosi di sapere com’è diventata oggi?

Se da giovanissima era bellissima, vi assicuriamo, oggi lo è ancora di più. Al di là del fatto che Carmen Electra vanta di una carriera davvero impressionante, possiamo dirvi che anche in termini di bellezza non le si può dire proprio nulla. Sotto la soglia dei 50 anni, infatti, l’Electra è sempre incantevole! L’abbiamo rintracciata, infatti, su Instagram. E siamo rimasti letteralmente a bocca aperta quando l’abbiamo vista. Non credete alle nostre parole? Guardate un po’ qui:

Oltre a notare la sua incredibile bellezza, non si può fare a meno di notare quanto, nonostante siano passati anni, sia sempre rimasta identica al passato. Siete d’accordo?