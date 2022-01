Valeria Marini, il drammatico trascorso che non tutti conoscono: da brividi

Valeria Marini, il drammatico trascorso che non tutti conoscono: la confessione da brividi della showgirl, concorrente del GF Vip 6.

Una Valeria Marini inedita, quella che abbiamo visto lunedì nel corso della puntata del GF Vip. Si, perché la showgirl è abituata a mostrarsi sempre forte, sorridente e “stellare”, ma non tutti sanno che il suo passato nasconde profonde ferite.

Chiamata in mistery room da Alfonso Signorini, Valeria ha ripercorso alcuni episodi salienti del suo trascorso, legati agli uomini che ha avuto al suo fianco. “Non sei una donna fortunata nel tuo privato”, inizia il conduttore. Il racconto della Marini è da brividi.

Valeria Marini racconta alcuni episodi drammatici del suo trascorso: il retroscena che non tutti conoscono

“A volte ho sbagliato e ho valutato delle persone in maniera sbagliata”. Inizia così il racconto di Valeria Marini, che al GF Vip si è messa a nudo, parlando degli uomini della sua vita. Le sofferenza per Valeria sono iniziate presto: “Nella vita ho sempre incontrato persone che facevano finta di amarmi e poi non c’era amore, ma solo voglia di sovrastarmi.” Nella casa Valeria ha rivelato di aver ricevuto violenza fisica dal suo primo compagno, quando aveva 16 anni e lui 30 anni: “È stata la mia mamma che mi ha portato via e che mi ha aiutato.” Una storia che rappresenta una ferita ancora aperta per Valeria e che ha lasciato il segno. E non è stata l’unica.

Dopo la storia con Vittorio Cecchi Gori, Valeria si è sposata per la prima volta nel 2013 con Giovanni Cottone, convinta di aver trovato il vero amore. “Il matrimonio è stato perfetto, tutto perfetto, gli invitati, il testimone ( Signorini), è stato dato tutto in beneficenza, era sbagliato lo sposo”, racconta Valeria Marini. Un matrimonio che è durato pochissimo: “Neanche una settimana, il giorno dopo avevo già capito tutto. È sparito il giorno dopo…Purtroppo sono caduta in una trappola tremenda, infatti ho ricevuto l’annullamento alla Sacra Rota in quattro mesi. Mi si è infranto il sogno…. ma sono ancora in tempo!”

Nonostante questo, Valeria non smette di credere nell’amore e mostra la sua positività: “Credo che ci siano persone che sanno amarti e rispettarti e non vuol dire che se hai avuto esperienze pesanti che ti segnano, domani non puoi aprire la porta e trovare qualcuno che ti ama”.