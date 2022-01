Avete mai visto la sorella di Nathaly Caldonazzo? Resterete senza parole

Nathaly Caldonazzo è una concorrente del GF Vip, sapete che ha una sorella ed è anche molto nota?

Il Grande Fratello Vip sta conquistando i telespettatori. La finale è fissata il 14 marzo. Visto il prolungamento del reality, in casa, sono stati fatti entrare nuovi concorrenti. Un modo per riaccendere un po’ l’atmosfera, e così è stato. In particolare, non è passato inosservato l’ingresso di Nathaly Caldonazzo.

Attrice, showgirl, ballerina ed ex modella, la concorrente sta dimostrando di avere le carte in regola per essere tra le protagoniste del reality. Ha mostrato, fin da subito, di avere le idee ben chiare, tanto da risultare una delle poche concorrenti a prendere una posizione nello scontro tra le principesse Selassié e Miriana, contro Katia Ricciarelli, Manila e Soleil. La Caldonazzo si è schierata contro la cantante. Ha già partecipato ad un reality. Nel 2012 è stata concorrente nella dodicesima edizione de L’Isola dei famosi, ma fu eliminata nel corso della terza puntata. Conosciamo quasi tutto della sua carriera, ma della sua vita privata? Sapete che ha una sorella? Scopriamo chi è.

Nathaly Caldonazzo, avete mai visto sua sorella? E’ un volto conosciuto

Nathaly Caldonazzo è una concorrente del Gf Vip. E’ entrata tre settimane fa, ma sta già facendo parlare di lei. Lunedì 10 gennaio, nel televoto che la vedeva al confronto con Carmen Russo e Soleil, è stata la preferita del pubblico, con il 63 % dei voti a suo favore.

Una percentuale decisamente alta, considerando il fatto che erano in tre. Negli ultimi anni, l’abbiamo vista a Temptation Island, insieme al suo ormai ex compagno. Ricordiamo che, da quell’esperienza decise di uscire da sola. Ma cosa sappiamo di lei oltre a conoscere la sua immensa e lunga carriera? Sapete che ha una sorella?

La sorella della concorrente si chiama Patrizia ed è la primogenita. E’ entrata nel mondo del lavoro come dipendente e autrice a Rai Uno cultura e sin da giovanissima ha sempre avuto un grande interesse per la regia. Patrizia è anche una scrittrice e ha pubblicato diverse opere , ma nella sua carriera ha anche creato una collezione di gioielli. Voi eravate a conoscenza di questi dettagli della vita di Nathaly?