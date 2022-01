Tutti hanno notato l’accessorio di Jennifer Lopez: è piena di cristalli, pazzesco!

Tutti hanno notato l’accessorio di Jennifer Lopez, esso è pieno di cristialli ed è veramente pazzesco: ecco di che cosa si tratta

Oltre ad essere una delle artiste più famose del globo terreste, J.Lo è anche una fonte di ispirazione per moltissime donne. Durante la sua carriera, molte hanno cercato di imitarla, sia dal punto di vista fisico che nell’abbigliamento. Di recente un suo accessorio ha fatto impazzire tutte le donne. Siete curiosi di sapere di cosa si tratta? Se sì, continuate a leggere l’articolo e lo scoprirete.

L’accessorio di Jennifer Lopez è pazzesco

Jennifer Lopez è una delle pop star più famose di sempre, nonché una delle più amate dal pubblico. È una delle maggiori esponenti del pop latino, nonché una delle latino-americane più ricche nell’ambiente hollywoodiano. La sua carriera è iniziata negli anni novanta e ancora oggi la sua musica è ascoltata in tutto il mondo. Ha lanciato ben dieci album, molti di questi presenti spesso nella classifica della Billboard 200.

Oltre ad essere un’artista amatissima, J.Lo è anche un’icona di bellezza. Dagli anni novanta ad oggi, molte donne hanno cercato di imitarla, sia nel modo di vestire che nel look. Con l’avvento dei social la tendenza è aumentata ancora di più. Tutti notano i suoi capi, anche i più impercettibili. Negli ultimi tempi, un accessorio della famosa cantante ha colto l’attenzione del pubblico.

J.Lo non ha mai nascosto la sua passione per il glamour ed ha sempre lasciato emergere il suo animo da diva. Negli ultimi tempi, i suoi fan hanno notato un accessorio in particolare della cantante. Si tratta di una borraccia, che l’artista usa durante il suo allenamento quotidiano. È un maxi bibitone tempestato di cristalli scintillanti e colorati, personalizzato con una maxi scritta “J.Lo”.

La borraccia scintillante risulta estinta sul web. È probabile dunque che si tratti di un modello personalizzato creato appositamente per lei dal brand di drink energizzanti che le ha fornito la borraccia.

Nonostante sia un’icona di bellezza e di stile, la popstar non è stata la prima ad aver sfoggiato un accessorio di questo tipo. Già diverse star, infatti, hanno mostrato sui social tazze molto glamour. Un esempio su tutti è la cantante Elodie, ma anche il rapper Fedez.