Abbiamo rintracciato una foto di Antonino Cannavacciuolo da giovanissimo: fate molta attenzione a quel ‘dettaglio’, incredibile.

È tra i volti più amati della televisione italiana, Antonino Cannavacciuolo. Attualmente nell’undicesima edizione di Masterchef insieme ai suoi compagni di viaggio Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli, il cuoco campano vanta di un successo davvero impressionante.

Nato a Vico Equense, in Campania, il 16 Aprile del 1975, Antonino Cannavacciuolo capisce sin da subito qual è la sua più grande passione. E, sin da giovanissimo, fa di tutto per renderla la colonna portante della sua vita. Dopo aver conseguito il diploma presso un liceo alberghiero, lo chef inizia subito a mettere in pratica ciò che aveva imparato a scuola. E, dopo tanta gavetta, è diventato quello che è oggi: un cuoco amatissimo, ma soprattutto pluri premiato. Dopo aver iniziato a muovere i primi passi in cucina in diversi locali della penisola sorrentina, il buon Cannavacciuolo inizia a lavorare per un importantissimo hotel di Capri. E, subito dopo, ‘sbarca’ a Villa Crespi. Da quel momento, tutto è storia! Cosa è cambiato, però, in tutti questi anni? E, soprattutto, avete mai visto com’era Antonino da giovanissimo? Abbiamo rintracciato uno scatto del passato: incredibile!

Antonino Cannavacciuolo da giovanissimo: avete notato anche voi? È davvero impressionante!

Sono trascorsi anni da quando Antonino Cannavacciuolo, davvero giovanissimo, rilevava insieme a sua moglie Villa Crespi. E dava origine ad una carriera piuttosto impressionante. Siete curiosi, però, di sapere com’era in quegli anni? Spulciando con attenzione il suo profilo Instagram, dove tra l’altro è attivissimo, siamo riusciti a rintracciare un suo scatto del passato.

“Quanti anni sono passati”,scrive Antonino Cannavacciuolo a corredo di questo scatto che lo ritrae nel passato. Sia chiaro: non sappiamo quanto tempo sia passato! Una cosa, però, è certa: qui è davvero giovanissimo! Siete curiosi di vedere com’era? Ci pensiamo noi! Vi anticipiamo: c’è un dettaglio che vi balzerà subito agli occhi. Eccolo qui:

Avete notato anche voi, vero? È davvero impossibile non farci caso: nonostante sia passati anni, non si può fare a meno di notare come Antonino Cannavacciuolo sia completamente rimasto identico al passato. Insomma, il tempo passa, ma lui è sempre lo stesso. Siete d’accordo?