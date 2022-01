Attore dalla fama indiscussa, ma avete mai visto Terence Hill da giovanissimo? Che fascino!

Il pubblico lo adora e la sua carriera è costellata di successi, ma non tutti hanno visto com’era Terence Hill da giovanissimo.

Dagli anni ’50 ad oggi la carriera di Terence Hill è andata crescendo sempre di più insieme alla sua popolarità: ancora oggi, all’età di oltre 80 anni, è un bell’uomo ma non tutti conoscono la sua immagine da giovanissimo.

Leggi anche——>>>Terence Hill, quella tragica telefonata: era il figlio di Bud Spencer, rivelazione incredibile

L’attore, al secolo Mario Girotti, ha iniziato a recitare da quando aveva solo 11 anni ed è diventato nel tempo uno dei volti più amati del cinema, merito anche dei suoi conosciutissimi film western recitati al fianco dell’amico e collega Bud Spencer.

I due si conobbero nel lontano 1967 sul set di Dio perdona…io no! e tra loro nacque un sodalizio umano ed artistico davvero speciale che li ha uniti fino alla morte di Bud, senza che mai ci fosse tra loro un litigio o una separazione come invece avviene spesso tra molte coppie di artisti.

Il personaggio che negli ultimi anni gli ha regalato un successo incredibile è stato sicuramente quello di Don Matteo, parroco dal fiuto imbattibile per le indagini e il suo addio alla serie, prossima alla sua 13esima stagione, è stato un brutto colpo per i fan. Molti di questi lo amano da tanto tempo, ma forse non tutti hanno mai visto il grande Terence da giovanissimo.

Terence Hill, lo scatto da giovanissimo è imperdibile: la foto che non ti aspetti

Evidentemente l’appuntamento col destino, per Girotti era proprio sul set del film dove ha incontrato Bud Spencer: in quella stessa occasione, infatti, conobbe anche Lori, la donna che poi è diventata sua moglie!

Leggi anche——>>>La verità di Terence Hill sull’addio al ruolo di Don Matteo: cos’è successo davvero

Anche questo legame è stato indissolubile e i due sono ancora una coppia dopo oltre cinquant’anni. Per la compagna, Terence ebbe un vero colpo di fulmine, ma la sua bellezza ha conquistato da sempre il pubblico femminile. Proprio alle fan dell’attore vogliamo mostrare questo incantevole scatto di quando era davvero molto giovane: da restare senza fiato!

Leggi anche——->>>Don Matteo, notizia straordinaria: riguarda Terence Hill, fan pazzi di gioia

Ciò che lascia più di stucco è che il bravissimo Terence Hill ha conservato tutti i tratti peculiari del suo fascino e se da giovanissimo era divino, non possiamo che complimentarci con lui per la splendida forma fisica che conserva ancora oggi!