Avete mai visto la casa di Bruno Barbieri? C’è un dettaglio che vi lascerà davvero a bocca aperto: è straordinario, eccolo qui.

È giunto un nuovo Giovedì. E, come ogni Giovedì che si rispetti, è in arrivo una nuova puntata di Masterchef. Il talent, lo sappiamo benissimo, è iniziato da pochissime settimane, eppure ha già tutte le carte in regola per dimostrarsi imperdibile.

In attesa di scoprire quali saranno le prove che ciascun concorrente di questa undicesima edizione di Masterchef dovrà fronteggiare in puntata, siete pronti a scoprire qualche cosa in più sui suoi giudici? Recentemente, ad esempio, vi abbiamo mostrato un Antonino Cannavacciuolo da giovanissimo e vi abbiamo parlato di tutte le stelle Michelin vinte da Giorgio Locatelli, su Bruno Barbieri cosa sappiamo? In un nostro recentissimo articolo, come ricorderete, vi abbiamo raccontato un retroscena da paura che lo stesso cuoco bolognese ha svelato in una sua intervista al settimanale ‘Oggi’, se però vi chiedessimo se avete mai visto la sua casa, ci sapreste dare una risposta? Ebbene. Noi siamo riusciti a rintracciare, tramite una serie di video caricati su Instagram, diversi ‘dettagli’. Vi assicuriamo: ve ne innamorerete davvero!

La casa di Bruno Barbieri è pazzesca: occhio a quel ‘dettaglio’, è impossibile non notarlo

Nel corso di queste lunghe settimane, vi abbiamo riproposto le case di alcuni dei nostri amatissimi Vip. Adesso, invece, passeremo in rassegna tutti quei ‘dettagli’ che siamo riusciti a rintracciare sulla casa di Bruno Barbieri.

Attivissimo sul suo canale social ufficiale, l’amatissimo cuoco bolognese e giudice di Masterchef è solito mostrarsi ai suoi sostenitori direttamente nella sua casa. A tal proposito, voi l’avete mai vista? Di seguito, vi riproporremo tutto quello che noi siamo riusciti a rintracciare. Fate attenzione, però: c’è un ‘dettaglio’ che non potrete fare a meno di notare. Scopriamolo insieme.

Spulciando il suo canale Instagram, i nostri occhi si sono immediatamente soffermati sulla sua cucina. Senza alcun dubbio, il posto preferito del buon Barbieri. Ebbene. Da come si può chiaramente vedere dalla foto riproposta in alto, questa stanza è ricca di tantissime cose. Non mancano, ovviamente, spezie ed odori che rendono ancora più appetibili i suoi cibi, ma non si può faro a meno di notare il tocco moderno che hanno le pareti. Senza considerare, inoltre, quel mazzo di fiori lilla e viola che si vedono alle spalle dello chef.

Questo riproposto in alto supponiamo che sia lo studio di Bruno Barbieri. Ce lo fa immaginare il fatto che lo chef è seduta ad una scrivania. E che alle sue spalle vi è una grande ed immensa libreria. E dinanzi a sé invece un enorme pc. Anche in questo caso, comunque, non si può fare a meno di notare la modernità degli arredi, ma anche il tocco d’arte dipinto sulla parete bianca.

Non sappiamo in quale stanza ci troviamo esattamente qui, ma una cosa è certa: non si può fare a meno di notare l’enorme riconoscimento che Bruno Barbieri ha alle sue spalle. Siete d’accordo con noi a dire che la casa dello chef è pazzesca? Semplice, ma ricca di arte e di modernità. Per noi è decisamente straordinaria. Per voi?