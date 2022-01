Beautiful anticipazioni: Liam va a letto con Steffy dopo aver visto che…terribile colpo di scena nella prossime puntate della soap.

Si, avete letto bene. Il triangolo amoroso più scottante degli ultimi anni di Beautiful sta per tornare. Parliamo di quello formato da Liam Spencer, Hope Logan e Steffy Forrester. Proprio quando il figlio di Bill sembrava aver trovato la sua serenità con la Logan, ecco che arriva un nuovo ostacolo… che porta ancora una volta il nome di Steffy!

Le anticipazioni americane ce lo avevano svelato già da diversi mesi, ma finalmente il colpo di scena è arrivato anche in Italia: Liam e Steffy finiranno nuovamente a letto insieme! Vedremo tutto nelle prossime puntate italiane, ma cerchiamo di capire cosa ha spinto i due ex ad avvicinarsi. Nello specifico, è stato Liam a rifugiarsi tra le braccia di Steffy dopo aver scoperto qualcosa di sconvolgente… In seguito tutti i dettagli!

LEGGI ANCHE —>Brooke e Stephanie da giovanissime: vedere questo scatto delle due regine di Beautiful vi emozionerà

Beautiful anticipazioni: Liam finisce a letto con Steffy e tradisce Hope, il motivo è incredibile

Un tradimento shockante, quello che si consumerà nelle prossime puntate di Beautiful! Un doppio tradimento, per essere precisi. Si, perché sia Liam che Steffy sono felicemente legati ad altre persone, ovvero Hope e il dottor Finn. Che verranno traditi dai rispettivi partner: Liam e Steffy si lasceranno andare alla passione, che forse non si è mai spenta davvero tra di loro. Ma come è potuto accadere tutto questo?

Ebbene, Liam è caduto in una trappola. Andiamo con ordine: quando Hope ha rivelato a Liam di voler andare a casa di Thomas per un chiarimento definitivo, il giovane Spencer non ha resistito e ha voluto raggiungerli. È a questo punto che si è trovato davanti una scena spiazzante: Thomas stava baciando Hope! Quello che Liam non sa, però, è che la moglie era tornata subito a casa dopo il confronto….quello che Thomas stava baciando era il manichino con le sembianze della moglie! Un malinteso che spingerà Liam a trovare conforto in Steffy… ed è proprio in quel frangente che si consumerà il tradimento.

LEGGI ANCHE —->Beautiful, anticipazione americane: riceve una proposta di matrimonio ma… bacia un altro! Colpo di scena shock

L’indomani i due ex, super pentiti per quanto accaduto, decideranno di tenere nascosto tutto…peccato che qualcosa impedirà la realizzazione del loro piano. Restate collegati per scoprire tutto quello che succederà! Ne vedremo delle belle.