Nei giorni scorsi, Chiara Ferragni e Fedez hanno trascorso un weekend d’amore in montagna: avete visto dove hanno alloggiato?

Appena risultati positivi al Covid, Fedez e Chiara Ferragni hanno deciso di concedersi un vero e proprio weekend romantico in montagna. Abbandonata la vita mondana milanese, quindi, la coppia ha scelto di ‘rifugiarsi’ sulla neve per vivere dei giorni in totale relax.

Sui loro rispettivi canali social, sia Chiara Ferragni che Fedez non hanno perso occasione di poter condividere alcuni momenti delle loro giornate sulla neve. Recentemente, ad esempio, vi abbiamo parlato dello spiacevolissimo incidente di cui il rapper è stato protagonista. Ma non solo. Quello che non è assolutamente passato inosservato è lo chalet dove la coppia ha soggiornato. Avete visto anche voi gli scatti condivisi? Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che i due piccioncini si siano rifugiati sulle Alpi. Ed, in particolare, all’interno di uno chalet di Crans Montana. Appurato questo, scopriamo insieme com’era fatto il suo interno.

Chiara Ferragni e Fedez in montagna: lo chalet è pazzesco, dettagli pazzeschi

Così come fanno tutti i giorni, anche in occasione del loro weekend romantico in montagna, Chiara Ferragni e Fedez non hanno perso occasione di poter condividere i momenti salienti della loro fuga d’amore. Quello che, però, non è assolutamente passato inosservato è lo chalet che la coppia ha scelto per trascorrere questi giorni in totale spensieratezza e relax.

Spulciando con attenzione il profilo Instagram della Ferragni, siamo riusciti a rintracciare alcuni scatti e dettagli. Li avete visti anche voi? Scopriamoli insieme.

È proprio questa una delle prime immagini che Chiara Ferragni e Fedez hanno condiviso sui social appena arrivati in montagna. Che spettacolo! Con un salone piuttosto immenso, la stanza ha una vista davvero pazzesca. E ha tutte le carte in regola per dare ai suoi ospiti un senso di beatitudine e relax.

Altra foto, altro dettaglio pazzesco! Completamente rivestito in legno, lo chalet ha tutto l’occorrente per far vivere dei momenti indimenticabili ai suoi ospiti. E la foto riproposta in alto, ne è l’esempio lampante! Avete notato anche voi quel delizioso camino? Immaginiamo che proprio lì davanti Fedez e Chiara si siano finalmente rilassati.