Dopo Vite al Limite il cambiamento è stato impressionante: ha cambiato look e la sua forma fisica è da urlo, com’era prima? Guardatela qui!

Una trasformazione choc a tutti gli effetti, quella a cui ha dato origine la paziente del dottor Nowzaradan dopo Vite al Limite. E, sia chiaro, l’ha fatto non solo perché è dimagrita tantissimo ed, ancora oggi, sfoggia una forma fisica davvero da urlo, ma anche perché ha completamente rivoluzionato il suo look.

Leggi anche –> A Vite al Limite è dimagrito più di 50 kg in soli 5 mesi, oggi è così: avete visto com’è prima? Impressionante

Tutti gli amanti di Vite al Limite si ricorderanno di lei, ne siamo certi! Entrata a far parte del programma di Real Time insieme alla sua mamma nel corso della sesta stagione del programma, la giovanissima ragazza non aveva mai nascosto la sua fortissima intenzione di ritornare in forma. E, guardando i risultati, possiamo dire che ci è riuscita davvero alla grande. Quando è ultimato il suo percorso in clinica, infatti, sembrerebbe che la paziente del dottor Nowzaradan sia riuscita a pesare ben 155 kg, segnando un record impressionante. Quello che, però, noi vi chiediamo è: siete curiosi di vederla com’era prima?

Leggi anche –> Ha partecipato a Vite al Limite con sua sorella: pesava più di 350 kg ed aveva solo 24 anni, storia choc

Dopo Vite al Limite ha cambiato look e la sua forma fisica è da urlo: com’era prima?

Avete visto com’è diventata oggi? Vite al Limite ha fortemente cambiato la sua vita! Entrata a far parte della clinica con un peso di 260 kg, la giovanissima ragazza ha saputo dimostrare sin da subito di essere intenzionata a ritornare in forma. E i risultati sfoggiati ce ne hanno dato ancora di più la conferma. Ad oggi, da quanto mostrato sui suoi canali social, la sua vita ha tutt’altro sapore. Non soltanto sfoggia una forma fisica da urlo, ma è anche convolata a nozze con la sua partner e con questo cambio look è davvero splendida. Stiamo parlando proprio di lei: Marissa Jess, figlia di Jennifer.

Leggi anche –> Abbandona Vite al Limite all’ottavo mese: quello che è successo dopo è incredibile, eccola oggi

Quando è terminato il suo percorso a Vite al Limite, la bilancia segnava quasi 100 kg in meno. Ad oggi, però, supponiamo che abbia perso altri kg ancora. Siete curiosi, a questo punto, di scoprire com’era prima? Guardatela qui:

Insomma, la trasformazione di Marissa può fungere da insegnamento per tutti, no?