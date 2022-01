GF Vip, ha dovuto dire ‘no’ a Signorini: “Grande dolore in famiglia”

GF Vip, ha dovuto dire ‘no’ ad Alfonso Signorini e spiega il motivo di questa scelta: “Grande dolore in famiglia”.

Alfonso Signorini è tornato sul piccolo schermo a settembre del 2021, alla conduzione della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Un’edizione che, sta riscontrando il forte seguito del pubblico. Gli ascolti sono molto alti, e come l’anno scorso, il reality è stato prolungato. La finale è prevista per il 14 marzo.

Il conduttore vanta una lunga carriera. Il debutto sul piccolo schermo avviene nel 2002, come ospite fisso di Chiambretti c’è, su Rai 2, in seconda serata. E’ stato presente in numerose trasmissioni e ne ha condotte altrettante. La svolta c’è stata con Il Gf Vip. Signorini ha preso il testimone di Ilary Blasi. Ricordiamo che, quando a condurre c’era Ilary, lui ha vestito il ruolo di opinionista. Sappiamo che, i preparativi prima dell’inizio del reality sono tanti e che il conduttore, sceglie con cura i suoi concorrenti. Qualche tempo fa, ha proposto ad una delle conduttrici più amate, la partecipazione al reality, ma lei ha dovuto dire no.

GF Vip, la famosa conduttrice ha dovuto dire ‘no’ a Signorini: il motivo di tale scelta

Tutti i concorrenti del GF Vip sono molto corteggiati da Alfonso Signorini. E’ stato proprio il conduttore, durante una diretta a riferirlo. L’anno scorso, il giornalista, ha più volte corteggiato una grandissima conduttrice, per convincerla ad entrare al GF Vip.

Rita Dalla Chiesta e Alfonso sono amici da moltissimi anni, è stato proprio il direttore del settimanale Chi, a starle a fianco, durante la separazione da Fabrizio Frizzi. Come dichiarato dalla conduttrice, l’anno scorso, Signorini, le aveva chiesto di partecipare al Gf Vip, ma ha detto no, perchè sua figlia aveva perso suo marito e aveva bisogno del suo sostegno.

“L’anno scorso mi chiamò Signorini per il Grande Fratello Vip. Sarei dovuta entrare dopo che se n’era andata la contessa Patrizia De Blanck. Quando mi ha chiamato quella sera mia figlia stava attraversando un momento molto duro e difficile. Aveva perso il marito e io volevo stare vicina a lei e a mio nipote e poi avevo un altro grande dolore in famiglia“, ha detto. La conduttrice non voleva allontanarsi anche da suo fratello, e non voleva non sentirlo per sapere come stava sua cognata. Per questo, Rita Dalla Chiesa ha detto no a Signorini.