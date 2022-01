GF Vip, “Maleducato, questa non te la perdono!”: la furia di Katia Ricciarelli stavolta è diretta a loro

Non c’è pace per Katia Ricciarelli che ieri sera si è infuriata con altri due coinquilini: una nuova lite ha animato la casa del GF Vip.

Katia Ricciarelli è stata protagonista della serata di ieri al GF Vip: da qualche giorno, il soprano lamenta la presenza, a suo avviso fastidiosa, di Barù, tra gli ultimi concorrenti entrati in gioco.

Dopo l’intervento di Alfonso Signorini mirato a rispristinare i toni di una convivenza civile dopo le discussioni sopra le righe che ci sono state in casa nelle ultime settimane e che hanno visto quasi sempre protagonista lei, la Ricciarelli si è irritata nuovamente per il comportamento di altri due compagni.

Questi ultimi sono proprio Barù ma, a sorpresa, anche Davide Silvestri tra i pochi finora a non essersi scontrato pesantemente con la cantante. I due concorrenti hanno usato il termine “vecchietta” che a quanto pare l’ha offesa parecchio.

GF Vip, Katia Ricciarelli contro Davide e Barù: volano parole pesanti

L’artista, risentita dalla parola rivoltale, ha sbraitato contro Davide: “Mi ha dato della vecchietta? Che brutto st****o! Maleducato, questa non te la perdono, te lo giuro. Sono offesa perché, fatalità, io ho più anni di voi ma me ne vanto! Tu non devi scherzare con me, sarebbe come se io dicessi che tu sei un nano! La prossima volta che me lo dici ti giuro che ti tiro una sberla”. L’attore ha cercato di scusarsi: “Katia, io stavo scherzando, mi dispiace che tu ti sia offesa. Katia, io ti porto rispetto. Se ti sei offesa ti chiedo scusa. Mi dispiace tantissimo”.

La Ricciarelli però non ha voluto sentire ragioni: “E tu Barù con me hai spesso la lingua lunga e questo non mi piace! Non le voglio le scuse, bisogna stare attenti a quello che si dice! Sono disgustata, mi fa schifo questa robaccia”.

Il soprano ha sottolineato che certe parole non devono essere utilizzate soprattutto nel contesto in cui si trovano loro: “Siamo davanti a milioni di persone, diamo il bell’esempio. Io non mi voglio offendere ma non posso evitare adesso di essere addolorata”.

Una reazione che ha scatenato molte polemiche sul web, dove molti utenti hanno ricordato gli episodi non proprio edificanti accaduti nella casa che l’hanno riguardata.

Profondamente risentita, ha concluso: “Lasciatemi andare a letto a piangere e basta. Con questa ca**ata si è rotto il nostro rapporto. Oltre a cattiva, strega e insoddisfatta adesso sarei anche una vecchietta che rompe? Mi sono rotta le scatole! Non lo dite più, comunque non posso evitare di essere addolorata, basta. Qui chiudo il discorso. Ho il magone e voglio stare da sola”.

Cosa ne pensate? La Ricciarelli farà pace almeno con Davide?