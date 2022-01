GF Vip, Manila e Soleil criticano l’altro ‘gruppo’: “A noi sono state dette cose molto più pesanti”

GF Vip, Soleil e Manila dopo la puntata parlano di quanto successo: “A noi sono state dette cose molto più pesanti”.

Nella puntata di lunedì 10 gennaio, Alfonso Signorini è ritornato a parlare di quanto successo in settimana. L’attenzione è nuovamente caduta sulla discussione scoppiata tra Katia Ricciarelli e Lulù e che ha visto protagoniste anche Soleil e Manila da una parte e Jessica, Nathaly e Miriana dall’altra.

Al momento, sembrerebbe che ci sia una certa quiete in casa, ma è ben evidente che la tensione c’è e che una sola parola potrebbe far scoppiare il caos. A spiazzare un po’ tutti è stato il televoto che ha visto il confronto tra Soleil, Carmen Russo e Nathaly Caldonazzo. Quest’ultima è stata la preferita del pubblico con il 63% dei voti. Ha spiazzato, perchè, tutte le volte che Soleil si è trovata al televoto, è sempre stata lei a salvarsi per prima. Dopo la diretta, Manila e Soleil, hanno parlato di tutto quello che è successo.

GF Vip, Soleil e Manila si confrontano dopo la puntata: “A noi sono state dette cose molto più pesanti”

Dopo la puntata, Soleil e Manila hanno parlato di tutto quello che è successo in casa nelle ultime settimane. A partire dalle discussioni e dalle parole utilizzate nei loro confronti e quindi, dell’altro ‘gruppo’.

Manila ha commentato dicendo: “Hanno detto delle cose così su Katia, dal nulla. Io oggi ho detto a Sophie ‘due pesi e due misure non si fanno’. Quello che diciamo tra noi ha un senso, il vostro no”. Soleil in ascolto ha risposto: “La verità proprio oggettiva, se vogliamo metterla sulla bilancia e prendendo un peso e una misura per tutti, le cose che sono state dette a Katia e nei miei confronti, e nei tuoi da Clarissa, da Nathaly nell’altra puntata, da Lulù, sono state molto ma molto più pesanti”.

Secondo Soleil e Manila, l’altro gruppo ha utilizzato termini nei loro confronti molto più pesanti, rispetto alle parole usate da loro: “Non c’è mai stato tutto questo vittimismo, questa cattiveria di risposta da parte nostra nei loro confronti. Questo perchè non lo mettiamo in considerazione, chi sono le vere st*** e cattive della casa?!“, ha detto Soleil.