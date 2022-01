GF Vip, “Mi ha detto sono quasi innamorato di te”: la concorrente lo rivela solo ora

“Mi ha detto sono quasi innamorato di te”: la concorrente del GF Vip lo rivela solo adesso.

Il Grande Fratello Vip sta appassionando i telespettatori. Le dinamiche del gioco si fanno sempre più interessanti e il pubblico vuole sapere per filo e per segno cosa accade. In questa edizione, sembrerebbe che l’amore sia al centro dell’attenzione.

Tra alti e bassi, baci inaspettati, coppie che si formano e coppie che scoppiano nel giro di pochi giorni, sta accadendo veramente di tutto. L’ultima formata, ma sembrerebbe che, in realtà, non sia mai nata, è quella tra Federica Calemme e Gianmaria. Dopo un bacio passionale, lei ci ha ripensato, dicendo di avere un interesse per una persona che c’è fuori. A far discutere anche Sophie e Alessandro. Tra i due, il rapporto è decisamente altalenante. Tanto che, pochi giorni fa, l’uomo ha detto: “Ufficialmente non siamo più una coppia“. Cosa succederà adesso? Nelle ultime ore, però, è arrivata una rivelazione da parte di una delle concorrenti sul rapporto nato all’interno della casa.

“Mi ha detto sono quasi innamorato di te”: la concorrente del GF vip lo rivela solo ora

Negli ultimi giorni c’era stato un colpo di scena tra Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme. I due, si sono scambiati un bacio lungo e molto passionale. Ma dopo la puntata di lunedì, è accaduto qualcosa del tutto inaspettato ed improvviso.

Dopo che, è venuto a galla che c’è qualcuno fuori dal reality per lei, anche se, Federica, ha parlato solo di una frequentazione, ha avuto dei ripensamenti. L’ha confessato a Gianmaria, dicendo che il suo interesse è rivolto a questa persona. Tutti gli altri concorrenti hanno un po’ parlato di quanto accaduto tra i due, e Sophie, parlando con Manila e Alessandro, ha confessato alcune parole che, Gianmaria, le aveva rivolto, prima della chiusura con lei.

“Ti posso dire, però, che Gianmi 36 anni, qui, lui per sei mesi, una dentro l’altra, ma inizia a frequentarti, a conoscere una persona che veramente ti piace tanto. Lui mi ha detto ‘io sono quasi innamorato di te’, quando io dicevo ‘guarda smettiamola, a me non parte niente’, lui mi diceva ‘io sono innamorato’“, ha detto Sophie e anche Manila ha ribadito questo concetto, parlando della sua ex fidanzata, Greta: “Con lei le cose non andavano bene, però, non si professano le cose improvvisamente, bisogna dare il giusto valore alle parole, anche all’amicizia”. Tutti e tre hanno chiaramente detto che Gianamaria non dà peso alle parole.