Sapete quante stelle michelin ha Giorgio Locatelli? In moltissimi se lo chiedono: è davvero incredibile, cosa abbiamo scoperto!

Davvero impressionante questa undicesima edizione di Masterchef, vero? Capitanata da Giorgio Locatelli, Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri, il famoso ed amato talent di cucina continua ad essere uno dei programmi più seguiti della televisione italiana.

A rendere speciale la trasmissione e a renderla totalmente imperdibile, non vi sono soltanto i concorrenti, gli ospiti e tutte le prove a cui si sottopongono i protagonisti, ma anche loro: i giudici! Diteci la verità: che Masterchef sarebbe senza i nostri incredibili tre moschettieri. Amatissimi volti televisivi ed apprezzatissimi cuochi, ciascuno di loro vanta di una carriera davvero impressionante. Ne è l’esempio lampante il buon Antonino Cannavacciuolo, ma anche lo stesso Locatelli e Bruno Barbieri. Ecco. A proposito, del simpaticissimo Giorgio, sono davvero tantissime le persone che si chiedono quante stelle michelin abbia collezionato nel corso della sua incredibile carriera. Siete curiosi anche voi di sapere qualche cosa in più? Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che attualmente Giorgio Locatelli sia proprietario di un unico ristorante a Londra, ma siete curiosi di sapere quanti premi e riconoscimenti ha ottenuto nel corso della sua carriera? Ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa.

Quante stelle michelin ha Giorgio Locatelli?

Se anche voi lo state amando nel corso dell’undicesima edizione di Masterchef e siete pronti a scoprire ogni cosa su Giorgio Locatelli, noi siamo qui apposta per voi! In alcuni dei nostri recentissimi articoli, come ricorderete, vi abbiamo parlato della sua splendida moglie e del loro primo incontro, ma anche della loro unica figlia. Siete curiosi, a questo punto, di conoscere quante stelle michelin ha ricevuto nel corso della sua lunga carriera?

Appurato che la carriera da chef Giorgio Locatelli l’ha iniziata da piccolissimo e che, ad oggi, è arrivato con un curriculum davvero impressionante, a quanto ammontano i premi e i riconoscimenti ottenuti? Da quanto si apprende dal web, sembrerebbe che nel 2016 sia stato insignito del titolo di Commendatore dell’ordine del merito della repubblica Italiana. Ma no solo. Giorgio Locatelli è detentore di una stella micheli per il suo ristorante ‘Zafferano’, che poi ha lasciato nel 2001. E di un’altra, infine, per il ristorante ‘Locanda Locatelli’.

Lo sapevate?