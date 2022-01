“Grazie Amadeus!”: l’ha voluta con lui a Sanremo 2022, la vedremo sul palco

La vedremo sul palco del Festival di Sanremo 2022: l’annuncio a sorpresa ha reso pazzi di gioia tutti, davvero incredibile.

Adesso è proprio ufficiale: ci sarà anche sul palco di Sanremo 2022 insieme ad Amadeus. Un annuncio tanto inaspettato quanto sorprendete e che, com’è giusto che sia, ha reso entusiasti e pazzi di gioia tutti i suoi sostenitori.

Mancano ancora pochissimi mesi all’inizio di questa settantaduesima edizione del Festival di Sanremo, eppure c’è tantissima ansia ed adrenalina di sapere chi saranno i suoi protagonisti. Appurato che, al timone della manifestazione musicale, vi sarà per il terzo consecutivo Amadeus e che la kermesse scelta è davvero impressionante, bisogna sapere chi saranno coloro che affiancheranno il direttore artistico per le cinque serate dell’evento. Ebbene. Proprio qualche ora fa, è arrivato l’annuncio ufficiale di colei che affiancherà Amadeus sul palco di Sanremo. “Grazie, certe notizie è meglio riceverle da sedute”, scrive l’amatissimo personaggio a tv a corredo di uno dei suoi ultimissimi scatti condiviso sui social. Di chi parliamo? Scopriamolo!

Sarà sul palco di Sanremo 2022 affianco ad Amadeus: parliamo proprio di lei

Così come l’edizione scorsa, anche per quella di Sanremo 2022 Amadeus ha scelto di farsi accompagnare nel corso delle cinque serate del Festival da cinque splendide donne. Ognuno di loro, quindi, accompagnerà il direttore artistico alla conduzione. E, senza alcun dubbio, renderà ancora più indimenticabile questa edizione. Chi sono? Recentemente, vi abbiamo parlato proprio di lei: Maria Chiara Giannetta. Dopo l’incredibile successo di Blanca, l’attrice sarà nuovamente in tv sul palco dell’Ariston. Ma non solo.

Proprio qualche ora, attraverso un post condiviso sulla sua pagina Instagram, l’amatissima conduttrice non ha potuto fare a meno di rivelare ai suoi sostenitori che anche lei sarà sul palco di Sanremo. Ed anche affiancherà il buon Amadeus. Di chi stiamo parlando? Ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa. Sappiate, però, che stiamo parlando di un volto amatissimo della televisione e del cinema italiana. E che, proprio recentemente, ha conquistato tutti con la sua simpatia. Eccola qui in tutta la sua bellezza:

Avete visto proprio bene, si! Anche Sabrina Ferrili, insieme ad altre cinque splendide donne, affiancherà Amadeus in questa nuova avventura. Noi non vediamo l’ora, voi?