Ha interpretato la marchesa Isabel ne Il Segreto: com’è l’attrice fuori dal set e lontano dal suo personaggio

Ha interpretato la marchesa Isabel De Los Visos ne Il Segreto: com’è l’attrice oggi, fuori dal set della soap opera.

ll Segreto è una soap opera spagnola che abbiamo avuto il piacere di seguire per ben otto anni, con dodici stagioni. Tanti i personaggi e tante le storie d’amore. Tutto ha avuto inizio con Tristan e Pepa. Un amore che, non si è concluso nel migliore dei modi. L’uomo, appena dopo il ‘sì’, viene ucciso e così esce di scena.

Nel 2021, esattamente il 28 maggio, c’è stata l’ultima puntata della dodicesima e ultima stagione. In questa ultima stagione abbiamo conosciuto Donna Isabel, una marchesa, che aderisce all’organizzazione segreta contro la Repubblica, chiamata Degli Arcangeli, in cui leader è Donna Francisca. Il personaggio della marchesa è entrata a far parte de Il Segreto nella dodicesima stagione. L’abbiamo vista così, ma avete visto com’è l’attrice lontano dal set?

Ha interpretato la marchesa Isabel ne Il Segreto: com’è l’amata attrice lontano dal set

L’ultima puntata de Il Segreto ha lasciato una certa amarezza e una grande malinconia. Dopo otto anni e dodici stagioni, abbiamo dovuto dire addio all’amata soap opera. Come si è conclusa la telenovela?

Quando Francisca cerca di far fuori Don Filiberto, il sacerdote, in preda alla follia riempie il paese di bombe e Puente Viejo viene completamente distrutto. Molti abitanti muoiono e i primi sono Don Filiberto, Raimundo e Francisca. Ma subito dopo, accade l’impensabile. Francisca, ormai morta, svela il grande segreto: il suo amore eterno per Raimundo. In questa ultima stagione, abbiamo conosciuto anche un altro personaggio, la marchesa Isabel De Los Visos. Entra a far parte dell’organizzazione segreta contro la Repubblica guidata dalla Montenegro. Francisca, dopo quattro anni da quando l’incendio appiccato da Fernando Mesía ha devastato Puente Viejo, cerca di recuperare la sua casa e le sue terre con l’aiuto di Isabel. Abbiamo visto questo personaggio così, sempre molto elegante, ma com’è l’attrice fuori dal set?

Ecco uno scatto di Silvia Marsò, attrice e produttrice teatrale spagnola che ha portato in scena Donna Isabel De Los Visos. La Marsò anche fuori dal set di Puente Viejo appare molto elegante e raffinata. Ha una bellezza fuori dal comune. Guardando lo scatto, sembra molto più giovane rispetto al suo personaggio. Classe 1963, è attiva al cinema, in televisione e al teatro e in questi anni, ha portato in scena personaggi sempre diversi. Voi, cosa pensate di questa meravigliosa attrice?