Tra qualche ora inizieranno i nuovi episodi di Doc-Nelle tue mani, ma com’è finito? Ripercorriamo insieme il finale di stagione choc.

È finalmente arrivato il momento che tutti attendevano con ansia: i nuovi episodi di Doc-nelle tue mani sono pronti a fare capitolino nelle nostre case. A distanza di diversi mesi dal finale di stagione choc, Luca Argentero e tutto l’incredibile staff dell’amatissima serie tv sono pronti ad intrattenere il loro pubblico con nuove avventure e storie.

Leggi anche –> Luca Argentero, le parole che lasciano tutti a bocca aperta su sua moglie e sua figlia

Questa nuova stagione di Doc-nelle tue mani partirà davvero col botto. Non soltanto perché, come raccontato anche in un nostro recentissimo, ci sarà clamorose new entry, ma anche perché Andrea Fanti e tutto lo staff ospedaliero avrà a che fare con un ‘mostro’ per niente sconosciuto nemmeno ai nostri occhi: il Covid! Insomma, si prospettano delle puntate davvero imperdibili. In attesa, ricordate com’è finito la scorsa volta? Era Novembre scorso quando Doc terminava la prima stagione, ma com’è andata a finire? Ripercorriamo insieme il finale di stagione insieme.

Leggi anche –> Chi è Alice Arcuri, new entry in Doc-nelle tue mani: quando e dove è nata, laurea, vita privata ed Instagram

Com’è finito Doc-nelle tua mani? Scopriamolo insieme in attesa delle nuove puntate

In molti lo ricorderanno o forse no, ma siete curiosi di sapere com’è finito Doc-Nelle tue mani lo scorso Novembre? Stasera, Giovedì 13 Gennaio, andranno in onda i nuovi episodi. In attesa, però, di scoprire cosa accadrà, ripercorriamo insieme tutto quello che è successo nel corso dell’ultima puntata della serie tv.

Leggi anche –> Doc – Nelle tue mani, incredibile novità per la seconda stagione: a rivelarlo è proprio Luca Argentero

Come ogni finale di stagione che si rispetti, anche quello di Doc-nelle tua mani ha regalato dei colpi di scena davvero clamorosi. Procediamo con ordine! Agnese, l’ex moglie di Andrea Fanti, ha avuto finalmente la diagnosi di quella malattia che la attanagliava da tempo. Si tratta, infatti, di una forma ‘particolare’ di candida che ha colpito il suo orecchio. Ma non solo. Marco Sardoni trama ancora alle spalle di Andrea. E quest’ultimo, purtroppo, è anche consapevole del fatto che, per via dell’accusa di aver falsificato i dati dei medicinali, potrebbe vedersela davvero brutta. Fortunatamente, però, l’allarme rientra facilmente: grazie alla confessione di Lorenzo, Andrea non viene più radiato dall’albo dei medici. E continua a poter svolgere la sua professione. Sorte differente, invece, per Marco e sua moglie. Che, com’è giusto che sia, vengono clamorosamente arrestati. Insomma, un finale di stagione davvero choc.

Noi non vediamo l’ora che arrivi stasera, voi?