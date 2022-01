“Hai una microlesione”, rischia di lasciare per sempre Amici: il concorrente scoppia in lacrime dopo la comunicazione di Maria De Filippi.

Dopo il consueto stop in occasione delle vacanze natalizie, Amici è tornato in onda, con tante sorprese e colpi di scena. Non tutte, però, sono buone notizie. Nel daytime in onda ieri, mercoledì 12 gennaio 2022, è arrivata una bruttissima notizia per uno dei concorrenti del talent show.

Attraverso un collegamento audio con la casetta, Maria De Filippi ha comunicato ad uno degli allievi: “Tu hai una microlesione e si vedrà se potrai rimanere nella scuola”. Un annuncio che ha spezzato il cuore del concorrente, che è scoppiato in lacrime. Scopriamo i dettagli.

LEGGI ANCHE —->Non era mai successo in tutte le edizioni di Amici, colpo di scena in diretta: ricordate cosa accadde? Cosa fa oggi

Amici, bruttissima notizia per uno dei concorrenti: “Hai una microlesione”, dovrà lasciare la scuola?

“Devi stare a riposo, fare le cure e sperare che vada tutto bene”. Queste le parole di conforto di Maria De Filippi, che ieri ha annunciato ad uno dei ballerini che il suo posto ad Amici è a rischio. Durante le lezioni, il concorrente ha accusato un forte dolore e dopo le visite mediche si è scoperto che ha una microlesione. Per questo motivo, non è sicuro che la sua avventura ad Amici possa continuare. Di chi stiamo parlando?

Di Mattia, il ballerino di latino della squadra di Raimondo Todaro. Dopo la comunicazione di Maria, l’allievo è letteralmente scoppiato in lacrime, distrutto per la notizia: “Il mio sogno era entrare qui, dopo tutto quello che ho passato quest’anno con papà che non è stato bene… Quando mi hanno chiamato era la persona più felice del mondo.”

“Se dovessi tornare a casa per questo fatto, non mi scenderà subito sta cosa”, in lacrime di Mattia, che si sfoga col suo amico Christian. Parla anche di Todaro: “Mi dispiace anche per il maestro, che ci sono state quelle incomprensioni. Magari come saprà la notizia che devo stare fermo, non so cosa penserà…”

LEGGI ANCHE —->Amici, colpo basso per la cantante: la decisione è inaspettata, cos’è successo

Un brutto colpo per il ballerino, ma noi non possiamo che augurargli di guarire il più presto possibile e tornare sulla pista di Amici. Forza Mattia!